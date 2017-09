 Bel automne au Canada et précipitations dans la normale, prévoit MétéoMédia 

Les prévisions transmises mercredi ajoutent qu'il y aura par la suite une transition vers des conditions météo plus typiques avec des tempêtes automnales et un avant-goût de l'hiver à travers tout le pays en novembre.

André Monette, chef de service météorologie à MétéoMédia, précise que des conditions et des précipitations près des normales sont attendues en Ontario et au Québec cet automne, avec un bon nombre de jours secs et chauds.

Les deux extrémités du pays, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta et le sud-est des Maritimes, auront droit à des températures au-dessus des normales, en continuité avec l'été très chaud vécu dans ces régions. Ailleurs, le mercure sera plus près des normales pour l'est de la Saskatchewan, le Manitoba et les territoires.

Les conditions pluvieuses habituelles pour la période seront de retour pour la Colombie-Britannique après un été marqué par des feux de forêt historiques. Seul le sud des Prairies connaîtra des précipitations sous les normales.