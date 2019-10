Avec ses montagnes verdoyantes au nord, ses vallées et ses gorges, le paysage marocain réserve bien des surprises aux âmes curieuses. Et si on vous proposait une expérience totalement différente et un accompagnement sur mesure au coeur d'un territoire qui a tellement plus à offrir que des dunes de sable à perte de vue? Incursion auprès de la plus belle richesse du pays berbère : son peuple.

C'est au hasard d'un voyage que Nathalie Bélanger découvre le Maroc en 2017. Fascinée par ce pays autant que par les gens qui en font la couleur, elle retourne en sol marocain à trois reprises avant d'exaucer un désir qui ne cesse de prendre de l'ampleur : offrir aux voyageurs québécois la chance de faire l'expérience d'un Maroc authentique et typique. C'est ainsi qu'Expérience berbère tours, l'agence de voyages que Nathalie Bélanger dirige, voit le jour.

Découvrir un Maroc authentique et intime

Dès leur arrivée à l'aéroport, les voyageurs font la connaissance de la personne qui deviendra, comme le nomme Nathalie Bélanger, leur « meilleur ami au Maroc » : leur chauffeur-guide privé. Ce dernier les accompagnera pour toute la durée du périple, les conduisant d'une destination à une autre, certes, mais jouant aussi un rôle d'interprète et d'intermédiaire auprès des populations locales.

« Les chauffeurs deviennent une ressource inestimable pour les clients. Ils leur font gagner du temps, économiser de l'argent et leur procurent un sentiment de sécurité, mais au-delà de ça, ils leur font vivre une expérience réellement authentique et intime, explique la propriétaire d'Expérience berbère tours. Berbères pour la plupart, certains issus de communautés nomades, ils se font une fierté de faire découvrir leur pays et de partager leur propre vécu. »

Des itinéraires sur mesure qui sortent de l'ordinaire

C'est à bord d'un Jeep conduit par leur guide privé, circulant en caravane de tout au plus six véhicules s'ils font le voyage en groupe, que les clients sillonnent les paysages toujours changeants du Maroc. Pour manger, ils s'arrêtent dans des établissements authentiques où ils partagent un repas à même le sol, comme le veut la coutume, et se délectent de couscous, de viandes préparées au tajine et de pastillas. Pour dormir, ils font escale dans des hôtels et des gîtes privés - des riads et des casbahs -, des hébergements intimes où ils sont accueillis par des gens chaleureux qui mettent tout en oeuvre pour qu'ils s'y sentent chez eux.

À mille lieues des circuits touristiques communs, des attrape-touristes, des grandes chaînes hôtelières et des autobus nolisés, les itinéraires que propose Expérience berbère tours plongent les voyageurs au coeur du pays, avec l'accompagnement précieux de chauffeurs-guides d'expérience. L'agence a à coeur de promouvoir un tourisme respectueux des communautés et de l'économie locales. Ce sont ainsi directement les villages, les coopératives - souvent composées de femmes - et les petits commerçants locaux qui en bénéficient.

Découvrez des circuits uniques au coeur du Maroc

À la rencontre de l'humain

En plus d'explorer les attraits typiques incontournables du Maroc - Marrakech, les villes impériales, le désert -, les voyageurs qui choisissent de s'offrir cette expérience totalement immersive partiront avant tout à la rencontre d'un peuple. Partager un repas avec une tribu nomade au milieu du désert, prendre le thé dans la famille de son chauffeur-guide, être reçu par un imam et sa famille sont autant d'occasions uniques et spontanées qui peuvent surgir au cours des circuits, justement conçus pour laisser place à l'improvisation et aux rencontres humaines.

« Ce qui bouleverse le plus les gens, ce sont les rencontres avec les groupes berbères nomades, qui se produisent spontanément au fil des déplacements, précise Nathalie Bélanger. C'est un moment privilégié et vraiment spécial. C'est une expérience qui nous change. »

Un avant-goût des splendeurs marocaines

L'équipe d'Expérience berbère tours sera présente au Salon International Tourisme Voyages les 25, 26 et 27 octobre prochains. Fidèle à l'esprit des périples qu'elle propose, elle se donne la mission de faire vivre, à cette occasion, l'expérience du Maroc de façon authentique. Sur place, les visiteurs pourront échanger directement avec des voyageurs qui témoigneront de leur parcours en sol marocain, mais aussi avec un chauffeur-guide qui y partagera son histoire et son amour du pays. Une rencontre qui promet d'être généreuse et empreinte de chaleur... à l'image du peuple berbère.

