À la recherche de la destination idéale dans les Caraïbes et au Mexique ? Les forfaits vacances tout compris aux Iberostar Hotels & Resorts sont parfaits pour les voyageurs comme vous en quête de luxe et de repos. Et pour cause, chacun y trouve son compte ! Voilà notre palmarès des activités les plus appréciées.

Club de golf de première classe à l'Iberostar Paraiso Beach

Riviera Maya, Mexique

Situé au centre de la Riviera Maya du Mexique, le complexe Iberostar Paraiso Beach est le paradis des amateurs de golf. Pas besoin de sortir du complexe pour aller frapper des balles. L'hôtel abrite un terrain de golf de première classe conçu par l'architecte de renommée internationale P.B. Dye, rien de moins ! Après une belle partie au soleil, enfilez votre maillot de bain et faites l'étoile dans la mer, les yeux fermés.

Découvrez le forfait golf du Iberostar Paraiso Beach

Plongée dans les récifs coralliens à l'Iberostar Hacienda Dominicus

Bayahibe, La Romana, République dominicaine

Découvrez les trésors cachés de la mer au coeur d'un village de pêcheurs. L'hôtel en front de mer Iberostar Hacienda Dominicus est l'une des destinations Sunwing les mieux cotées par les familles. Première expérience en plongée ? Avec le centre de plongée certifié PADI cinq étoiles, vous êtes entre bonnes mains. Il ne reste plus qu'à explorer les fonds marins d'une énorme richesse.

Découvrez l'Iberostar Hacienda Dominicus

Farniente sur la rivière lente à l'Iberostar Rose Hall Suites

Montego Bay, Jamaïque

Dans ce havre de paix pour petits et grands, la baignade figure au coeur des activités. Laissez-vous porter par les eaux d'une rivière lente en famille, pratiquez des sports nautiques, prenez une pause dans la piscine à débordement et arrêtez-vous au bar flottant le temps d'un rafraîchissement. Les enfants sont tout aussi comblés que leurs parents, avec le parc aquatique, ses jeux d'eau et une belle grande piscine rien que pour eux. Bon à savoir : Sunwing offre de l'hébergement pour les familles allant jusqu'à cinq personnes.

Découvrez l'Iberostar Rose Hall Suites

Les hôtels Iberostar

Vos petits garderont des souvenirs inoubliables du Star Camp ! Dans le forfait tout compris figurent plus de 140 activités pour les jeunes de 4 à 17 ans. L'approche de Star Camp s'appuie sur la théorie des intelligences multiples. Au Star Camp, vos enfants peuvent réaliser des courts métrages, éveiller le journaliste en eux, plonger les mains dans la glaise, compléter une course à obstacles rocambolesque et stimuler leur curiosité scientifique. Que du plaisir intelligent à l'horizon !

Envie de partir ? Sunwing offre un vaste choix de vols directs vers les Caraïbes et le Mexique, à partir de 5 villes de départ du Québec vers les destinations des hôtels Iberostar.

Planifiez votre séjour