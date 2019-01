Des plaisirs d'hiver en famille

Situé dans le parc Jacques-Cartier de Gatineau, le Domaine des flocons offre un décor magique où partager des moments inoubliables en famille. Les enfants y dévalent les pentes à toute vitesse en tube, encore et encore, refaisant le plein d'énergie en savourant une tire sur la neige. Et après les jeux, le parcours d'obstacles et les spectacles, le ski et la descente en tyrolienne, ils tombent de fatigue, le sourire aux lèvres.

« Ah, les fameuses glissades... Les enfants ne s'en tannent pas et c'est toujours aussi plaisant d'y glisser avec eux ! » - Amélie Desjardins

La légende des glamottes

Le Bal de Neige est le seul moment de l'année où l'on peut apercevoir les glamottes, ces animaux légendaires apparentés aux marmottes. Se déplaçant d'un site à l'autre, ces adorables bêtes poilues adorent partager leur amour de l'hiver et sont toujours prêtes à offrir des câlins aux enfants - qu'ils soient petits ou grands !

« Les glamottes, c'est une tradition qui est là pour rester. » - Amélie Desjardins

Place à la culture autochtone

Le 3 février, le Musée canadien de l'histoire prévoit un vaste pow-wow avec danse, tambours et nourriture : l'occasion rêvée de vivre une expérience authentique de la culture autochtone. Tous les vendredis, samedis et dimanches du Bal de Neige, le Domaine des flocons accueille également des parties d'un sport spectaculaire issu de la culture des Premières Nations : la crosse. Les spectateurs peuvent même prendre part à l'action, en échangeant et en jouant avec les athlètes.

Du nouveau au marché By

Cette année, de nombreuses activités sont déplacées au coeur de l'action du marché By. C'est là que se déroule la 32e compétition internationale Reflets de glace, où l'on peut admirer des sculpteurs tailler la glace en oeuvres spectaculaires. Pour la première fois, l'amusante Course de lits Accora Village - une compétition amicale de lits modifiés et décorés en bolides de course - s'y déroule sur la terre ferme plutôt que sur la glace du canal Rideau.

La patinoire du canal Rideau : un classique à ne pas manquer

La visite ne serait pas complète sans une randonnée en patin sur le canal Rideau - si la température s'y prête, évidemment. Reconnu Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et plus grande patinoire du monde, l'endroit offre à coup sûr une expérience tout simplement magique. Entouré d'arbres et d'édifices historiques, on y profite de l'air frais... et du parfum invitant d'une QUEUE DE CASTOR bien chaude et dégoulinante de chocolat.

« Manger une QUEUE DE CASTOR, c'est le moment de la journée que les enfants attendent avec impatience ! » - Amélie Desjardins

