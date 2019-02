Le nom Softvoyage ne vous est peut-être pas familier, mais vous avez sûrement eu recours à sa technologie pour acheter votre dernier voyage tout inclus. Créé en 1999, Softvoyage est le principal fournisseur de technologie en réservation de voyages au pays. Ses différents systèmes sont utilisés par 5000 agences et la presque totalité des voyagistes canadiens. L'entreprise de 60 employés dessert de grands noms de l'industrie touristique comme Club Med, Expedia, WestJet, Voyages Transat, Vacances Air Canada et Sunwing.

« Il y a 20 ans, 80 % des forfaits vacances étaient réservés en personne dans une agence de voyages et les agents s'informaient des prix par téléphone, relate Moïse Lévy, coprésident et cofondateur de Softvoyage. L'utilisation d'Internet a renversé cette tendance. Aujourd'hui, plus de 80 % des réservations de voyages tout inclus se font électroniquement sur le site d'une agence ou directement chez un voyagiste. »

Le système SIREV de Softvoyage n'est pas étranger à cette révolution dans l'industrie touristique. Ce logiciel de réservations confère aux voyageurs canadiens l'avantage unique de pouvoir chercher sur un site des forfaits vacances selon des critères précis pour plusieurs destinations à la fois. D'ailleurs, les principaux représentants de l'industrie ont attribué à Softvoyage le titre de meilleur fournisseur de technologie du voyage au premier Readers' Choice Awards.

Le virage Internet

Softvoyage est né de la fusion de Lévy & associés, qui offrait des solutions informatiques aux voyagistes, et de la jeune entreprise de Steve Ringuet, qui a développé le système SIREV réservé aux agences de voyages. « Dans nos esprits, un plus un égalait trois. Nos logiciels mis ensemble allaient percer plus efficacement le marché canadien, se souvient Moïse Lévy. De plus, on a compris le potentiel que représentait Internet pour distribuer rapidement l'information à nos clients. Il faut dire qu'à ses débuts en 1992, Steve recevait les informations par télécopieur et les entrait ensuite manuellement dans le système! »

À la fin des années 1990, Softvoyage a lancé l'un des premiers sites au Canada où les consommateurs pouvaient magasiner et acheter leurs voyages directement en ligne. Plusieurs agences, séduites par les possibilités qu'offrait ce système, ont demandé à la PME de concevoir leurs propres sites transactionnels. Une nouvelle tendance de consommation était née.

Des entrepreneurs fidèles à leur vision

Tout au long de son histoire, l'entreprise a cherché à innover, comme en témoigne la création de Monarc.ca, le seul site de commentaires d'hôtels s'adressant aux voyageurs canadiens, qui recueille à ce jour plus de 135 000 évaluations et commentaires. « Les évaluations proviennent seulement des personnes qui ont séjourné dans les hôtels, ce qui fait du site un outil fiable et précieux pour les voyageurs, les agences et les hôteliers », note Moïse Lévy. Son palmarès annuel des meilleurs hôtels est devenu un gage de qualité dans l'industrie.

Softvoyage soulignera son vingtième anniversaire en mai au cours d'une fête à Toronto en compagnie de ses principaux clients. Elle entend poursuivre sa mission de simplifier la réservation de voyages tout inclus avec un nouvel outil qui sera déployé au printemps. « Les voyageurs pourront réserver des forfaits plus souples, notamment avec des combinaisons de durées non standards et des lignes aériennes américaines », précise Moïse Lévy.