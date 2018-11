Un tout nouveau quartier d'affaires voit le jour à Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville : le District central. Résolument urbain, l'endroit accueille une foule d'entrepreneurs audacieux, créatifs et déterminés. Un secteur en effervescence qui se développe autour de trois pôles d'affaires : le design, la manufacture urbaine et la technologie.

TERRITOIRE D'AVANT-GARDE

La Société de développement commercial (SDC) District central, l'organisme derrière la renaissance du quartier, est le porte-voix et le catalyseur du monde des affaires d'Ahuntsic-Cartierville. Elle représente la force d'action de quelque 1 800 chefs d'entreprise regroupés pour développer un endroit à haut potentiel économique, urbain et humain.

La stratégie du District central est née d'une vision concertée et partagée par les leaders d'affaires, les élus et les fonctionnaires de l'arrondissement. Sa mission est claire : redonner un nouveau souffle à ce secteur légendaire, le faire rayonner et le propulser au sommet de la scène économique montréalaise.

TROIS PÔLES D'AFFAIRES

Dans ce nouveau quartier d'affaires, on passe facilement du secteur des textiles à celui du design ; les fabriques sont transformées en manufactures urbaines, et l'industrie technologique s'établit solidement.

De nombreux entrepreneurs créateurs et innovants se sont installés au District central, non seulement pour y faire croître leur entreprise, mais pour laisser leur marque dans ce quartier qui s'éveille.

- Dans le secteur du design, on trouve SSENSE, Maison Marie Saint Pierre, Rudsak, Mackage, Point Zero, Ciot, Reitmans, FOR Design et HUMÀ design + architecture ;

- dans le pôle « manufacture urbaine », mentionnons les Fermes Lufa, Sistemalux, Café Barista, Nanogrande et Bois Urbain ;

- l'industrie technologique est aussi bien représentée par PixMob, Big Bang ERP, le Groupe S.M. International, GURUS Solutions, Microsigns et N12 Productions.

De leur côté, le Marché Central et les commerces de proximité animent la vie du quartier.

UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE

Le District central est le berceau d'un écosystème unique où se côtoient entreprises en démarrage, chefs de file et citoyens cosmopolites.

Comptant un peu plus de 2 millions de mètres carrés de cadre bâti, près de 1 800 entreprises, plus de 3 100 locaux et quelque 25 000 travailleurs qui s'y déplacent chaque jour, ce territoire forme aujourd'hui la quatrième concentration d'emplois à Montréal. Il a le potentiel d'accueillir jusqu'à 40 000 travailleurs.

Bien situé, le secteur est accessible par deux stations de métro (Crémazie et Sauvé), trois gares de trains de banlieue, plusieurs lignes d'autobus et des autoroutes à proximité. Le bâti existant est de qualité et offre de nombreux espaces inspirants pour créer, produire et innover.

Ici, tout est en place pour devenir le district d'affaires le plus recherché et le plus vibrant de Montréal. C'est le temps d'entrer dans la vague et de s'y installer !

