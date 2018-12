Quand on est propriétaire d'une petite entreprise, il y a toujours quelque chose à faire... et rarement assez de temps pour tout faire ! Lorsqu'il faut à la fois administrer les finances, accueillir les clients, gérer les employés et stimuler les ventes, ça laisse peu de moments pour se renseigner sur les dernières innovations en marketing. Voici donc un résumé des tendances à surveiller pour l'année à venir et les façons dont votre petite entreprise pourrait en profiter.

Les Stories s'imposent sur les réseaux sociaux

Malgré que certains sceptiques considèrent les Stories des réseaux sociaux comme un simple terrain de jeux pour milléniaux, leur popularité grandissante prouve que le format est là pour rester. Combinant photos, textes, filtres cocasses et courtes vidéos, les Stories offrent aux propriétaires d'entreprises un moyen rapide, amusant et sans effort de créer et de partager du contenu ou des annonces à partir de leur téléphone intelligent.

Des boutiques de vêtements utilisent ce format pour partager des conseils mode ou des agencements particuliers à leurs adeptes. Plusieurs Stories peuvent former une séquence et raconter une histoire : un restaurant pourrait ainsi montrer un plat sortant des cuisines, puis l'assiette vide une fois le repas terminé, le tout accompagné d'une phrase punch.

Le contenu est toujours roi

Que ce soit sur votre blogue ou votre site web, la création de contenu pertinent et original demeure un excellent moyen d'accroître votre référencement naturel et d'améliorer votre position sur les moteurs de recherche. Qu'il prenne la forme d'études de cas, de guides pratiques, de conseils, de visuels d'information ou de vidéos, le contenu produit permet de gagner la confiance des clients potentiels et de faire rayonner la marque.

Une fois un contenu publié, assurez-vous de le partager et de le réutiliser sur le plus de plateformes possible. Les divers réseaux sociaux et le marketing par courriel présentent des moyens efficaces de générer encore plus de valeur en retour de vos efforts de création.

Quel type de contenu devriez-vous privilégier ? Selon 71 % des publicitaires, le contenu vidéo génère davantage de conversions (appels de clients potentiels, demandes d'information, etc.) que tout autre format. Le tournage d'une vidéo HD 1080p par Pages Jaunes peut générer un impact puissant en retour de votre investissement.

Exploiter les plateformes de messagerie privée

Les pages de réseaux sociaux et les fiches des moteurs de recherche locaux permettent aux clients potentiels de communiquer directement avec les entreprises par le biais de la messagerie privée. Un délai de réponse rapide peut faire la différence entre « une table pour deux » et « désolé, nous avons finalement réservé ailleurs ».

En parallèle, des outils de messagerie privée peuvent servir à filtrer les demandes, à préparer des réponses types, à qualifier des clients potentiels et même à automatiser une partie de la conversation par le biais d'agents virtuels. De tels atouts peuvent aussi être déployés de façon proactive, en faisant la promotion d'offres en cours à vos clients existants.

Place à la réalité augmentée

La réalité augmentée consiste à superposer des éléments numériques à l'univers réel - pensons par exemple à la fièvre du jeu Pokémon Go. Cependant, pour avoir un impact durable, la réalité augmentée doit faire plus que seulement divertir ou servir de gadget : elle doit offrir une expérience authentique de la marque, de l'information utile et stimuler l'engagement.

Par exemple, des centres commerciaux pourraient montrer l'itinéraire le plus efficace pour visiter une série de magasins, en plus de dévoiler des rabais virtuels supplémentaires à chaque arrêt. Des détaillants de meubles déploient déjà la réalité augmentée pour aider les clients à mieux visualiser l'espace qu'occupera un achat futur dans la pièce.

Les assistants vocaux sont à l'écoute

Occupant les téléphones et haut-parleurs intelligents, les assistants vocaux connaissent une popularité grandissante au Canada. Activés par la voix, ces êtres virtuels peuvent accomplir une variété de tâches comme faire jouer de la musique, partager les prévisions météo ou guider la préparation d'une recette de cuisine. La fonctionnalité la plus importante pour vous ? Ils peuvent suggérer un commerce de proximité.

Assurez-vous que les informations de votre entreprise sur les moteurs de recherche locaux sont bien à jour, puisque les assistants vocaux s'appuient sur ces données pour guider leurs maîtres. En plus des coordonnées, portez une attention particulière aux heures d'ouverture, pour éviter qu'un assistant vocal ne croie que votre établissement est fermé.

Une technologie qui ne date pas d'hier !

Pages Jaunes a été l'une des premières entreprises au Canada à explorer la recherche par assistance vocale. En effet, dès le début des années 2000, la ligne téléphonique 310-YELO permettait à un assistant virtuel d'identifier des commerces locaux en quelques secondes seulement.

