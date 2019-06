Lorsqu'on dirige une entreprise de services, la ligne est parfois floue entre « l'entreprise » et « l'entrepreneur ». Si un incident survient pendant une activité professionnelle, l'assurance pour entreprise empêche que les répercussions ne deviennent personnelles. Voici quelques-uns des risques propres aux professionnels et aux entreprises de services ainsi que les protections visant à minimiser les conséquences liées aux fâcheux imprévus.

Assurance responsabilité civile générale

Dans un contexte d'affaires, l'assurance responsabilité civile générale offre une protection en cas de dommages corporels ou matériels subis par des tiers, que ce soit sur le lieu de travail ou en lien avec les produits et services de l'entreprise. Par exemple, si un client en consultation chez son psychologue perd pied en descendant les escaliers mal déneigés et se blesse, il pourrait réclamer une indemnité. Si plusieurs convives d'un souper-bénéfice sont victimes d'un empoisonnement alimentaire, le traiteur ayant préparé le buffet s'expose à une poursuite. Dans ces deux cas, l'assurance pourrait couvrir les frais juridiques et les montants d'indemnités à verser.

Assurance responsabilité professionnelle

Lorsqu'un comptable prépare les états financiers d'un particulier, une virgule au mauvais endroit peut faire la différence entre un remboursement d'impôt et une contribution excessive. Et si un ingénieur oublie un kilomètre dans ses calculs pour la construction d'un nouveau pont, les conséquences sont à une autre échelle. Également appelée « assurance erreurs et omissions », l'assurance responsabilité professionnelle offre une protection contre les fautes ou la négligence entraînant des dommages corporels ou des pertes monétaires. En cas de poursuite, elle couvre les frais juridiques et l'indemnité à verser.

Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants

Être à la tête d'une entreprise vient avec son lot de responsabilités - notamment le devoir d'agir de manière loyale et diligente envers cette dernière. Après une décision controversée ou une erreur de gestion - même réalisée en toute bonne foi et dans l'intérêt de la société -, un administrateur pourrait être tenu personnellement responsable. Par exemple, si une agence de publicité ferme boutique après avoir échoué à une restructuration financière et est incapable de payer ses employés, les administrateurs pourraient être tenus personnellement responsables des salaires impayés. L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants couvrirait alors les conséquences financières découlant de telles circonstances.

Assurance des biens sur les lieux

Pour offrir leurs services, les entreprises utilisent des lieux, du matériel ou des équipements, qu'il s'agisse d'appareils d'imagerie médicale et de tables d'examen pour un chiropraticien ou simplement d'un portable et d'un téléphone pour un designer web. Après un sinistre - comme un incendie, un dégât d'eau ou un bris d'équipement -, plusieurs mois pourraient s'écouler avant que l'entreprise puisse réintégrer ses lieux habituels. En plus de couvrir les biens endommagés, l'assurance des biens peut aussi couvrir la relocalisation vers un lieu d'affaires temporaire ainsi que les pertes d'exploitation découlant d'une interruption des activités.

Assurance des biens hors des lieux

De nombreuses entreprises offrent leurs services sur la route, directement chez le client - leur couverture d'assurance doit donc être tout aussi mobile. Si un menuisier se fait voler son fourgon, les outils spécialisés et les pièces de rechange qu'il y avait à l'intérieur ont probablement une plus grande valeur que le véhicule lui-même. Les biens professionnels peuvent ainsi être protégés même à l'extérieur du lieu d'affaires.

