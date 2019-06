Vitrine brisée et produits volés

En soirée, une manifestation au centre-ville dégénère. Pendant les affrontements, des vandales brisent la vitrine d'une boutique d'électronique, saccageant les lieux et s'enfuyant avec des marchandises. Il faudra plusieurs jours pour tout réparer. Quels sont les dédommagements possibles ?

Tout commerce de détail s'expose à des risques comme le vol, le vandalisme et d'autres imprévus. Une solution d'assurance adaptée pourrait couvrir non seulement la responsabilité civile et la valeur des biens, mais également les pertes d'exploitation découlant d'un incident touchant les biens assurés. En plus de rembourser les réparations et le remplacement de la marchandise volée, l'assureur pourrait verser à l'assuré une indemnité pour compenser la baisse de ses bénéfices pendant la fermeture de son commerce. La protection peut s'ajuster en fonction de la saisonnalité, par exemple si l'événement survient pendant le fort achalandage du magasinage des Fêtes.

Quand l'employé devient concurrent

Après un conflit majeur, un employé-clé d'une entreprise de climatisation et de chauffage est congédié. Quelques semaines plus tard, la direction découvre que l'ex-employé détient une copie de la liste de clients de l'entreprise et qu'il sollicite ces derniers avec une offre déloyale. Est-ce qu'une assurance peut aider ?

Les aspects juridiques et la protection des données sont des éléments sensibles pour toute entreprise. Le produit Assistinc., par Intact Assurance, offre un service d'assistance téléphonique confidentiel auprès d'experts en la matière. Il est ainsi possible d'obtenir les recommandations d'un spécialiste en ressources humaines pour mieux gérer le conflit et de recevoir des conseils légaux d'un avocat. Enfin, divers services de prévention et d'intervention peuvent réduire les risques d'atteinte à la confidentialité des données.

Une livraison tourne en collision

L'employé d'une plomberie utilise le véhicule de l'entreprise pour se rendre chez des clients. Suite à une collision avec un camion, le véhicule est déclaré perte totale. L'assuré aura-t-il à assumer des frais pour le remplacement du véhicule ?

Lorsque le véhicule sert majoritairement à des fins commerciales, il doit être couvert par une assurance auto commerciale, qui offre une protection et une tarification en fonction de l'utilisation et ce, peu importe si le propriétaire de l'entreprise ou un employé était derrière le volant au moment de l'incident.

Vol d'informations sensibles

Après qu'un employé a téléchargé par mégarde un logiciel malveillant, une firme comptable est victime d'une cyberattaque. Des copies des déclarations de revenus de milliers de clients se retrouvent en circulation sur Internet. Que faire ?

En cas de vol de renseignements personnels, une protection Atteinte à la confidentialité aide l'entreprise à reprendre le cours normal de ses activités. Elle rembourse certains frais juridiques, comme une poursuite civile par une victime, et certaines dépenses engagées, comme la notification des clients, la surveillance du crédit et les services d'enquête. Elle couvre également certaines pertes d'exploitation en découlant, notamment en raison de l'impossibilité d'utiliser le système informatique durant la période des réparations.

Restaurant huppé, huîtres contaminées

Après avoir mangé dans un restaurant huppé, un consultant tombe gravement malade et se voit incapable de travailler pendant plusieurs jours. La cause : les huîtres servies en entrée étaient contaminées par une bactérie. Mécontent, l'homme poursuit l'établissement pour les pertes de revenu occasionnées par l'empoisonnement alimentaire. Dans quelle mesure le restaurant est-il protégé ?

Même si toutes les précautions ont été prises par le restaurant et que la marchandise était contaminée dès sa livraison, l'entreprise demeure responsable des produits qu'elle sert. Une assurance responsabilité civile générale offre une protection face à la plupart des incidents pouvant se dérouler sur le lieu d'affaires et aux poursuites liées aux activités de l'entreprise. L'ajout d'une assurance responsabilité civile des produits couvre les dommages causés aux tiers attribuables à des produits fautifs.

