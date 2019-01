L'Institut de leadership, qui connaît déjà un grand succès avec sa Certification en leadership et habiletés de direction, avec plus de 1000 diplômés à son actif au cours des 5 dernières années, ajoute à son offre une nouvelle formation : la Certification en coaching d'équipe. Répondant aux enjeux actuels du marché, cette dernière pourra accueillir sa première cohorte cette année.

« Le coaching d'équipe joue un rôle de plus en plus important dans la plupart des organisations, souligne M. Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut de leadership. Or, peu de programmes se spécialisent dans le domaine. Nous trouvions nécessaire de développer une approche intégrée et personnalisée mettant en valeur cette nouvelle réalité et correspondant aux besoins de notre clientèle. »

D'une durée de six jours, la nouvelle certification s'adresse à tout gestionnaire souhaitant renforcer la cohésion de son équipe pour améliorer son fonctionnement et sa performance, ainsi qu'aux leaders désirant découvrir le coaching d'équipe ou approfondir leurs compétences en la matière.

Plus spécifiquement, cette formation permettra aux participants d'atteindre les objectifs suivants :

Renforcer l'engagement et l'autonomie des équipes.

Stimuler l'équipe à prendre et à formaliser des engagements.

Prendre soin de la dynamique de groupe et mobiliser les équipes afin d'encourager une performance maximale.

Comme les autres programmes de l'Institut de leadership, cette certification est orientée sur la pratique, ce qui permet aux participants de mettre en application rapidement les notions présentées par une dizaine d'intervenants et de formateurs, provenant de divers horizons professionnels et mettant habilement à profit leur vaste expérience du monde des affaires.

Parmi ceux-ci se trouve Farès Chmait, qui met de l'avant le coaching d'équipe dans sa pratique depuis de nombreuses années : « J'ai tellement constaté de bénéfices en utilisant cette approche, et ce, dans tout type d'entreprise, mentionne-t-il. Ça peut aller de l'amélioration de la performance au travail à l'augmentation de la confiance des employés. Puisque le coaching d'équipe nécessite à la fois de prendre en compte tous les membres qui la composent de façon individuelle et le groupe dans son ensemble, il s'agit d'une démarche assez complexe. Il faut donc être bien guidés dans le processus, ce que je compte transmettre par mon intervention, accompagné par d'autres formateurs des plus outillés pour ce faire. »

Pour en savoir plus sur la Certification en coaching d'équipe et les prochaines cohortes, vous pouvez consultez le site de l'Institut de leadership.