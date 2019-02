Le Design thinking est cette approche transdisciplinaire, née dans les années 1980 et 1990, qui mise sur l'observation et la compréhension des besoins des individus. Le but : identifier les besoins réels des utilisateurs et trouver des moyens créatifs pour les satisfaire au mieux. « On se demande d'abord quels sont les besoins des utilisateurs potentiels, puis on essaie de voir le monde à travers leurs yeux, de façon à saisir leurs problèmes et leurs habitudes. Au final, on trouve des solutions innovantes qui s'articulent autour des gens et non des systèmes », explique Niels Billou, coach à la Factry.