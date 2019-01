Un bon leader sait écouter, donner de la rétroaction, brasser des idées et amener ses équipes à se surpasser. Des habilités qui s'enseignent à la Factry, l'école des sciences de la créativité. Zoom sur les cours Leadership créatif et Leadership créatif pour hauts dirigeants avec les maîtres d'atelier Joanne Fillion et Marie-Josée Lareau.

Formation Leadership créatif : inspirer le changement dans son organisation

Pour changer sa façon d'être, activer la force créative d'un groupe et trouver des solutions nouvelles, ça prend une bonne dose de leadership et de créativité. Et ça passe par des agents de changement ! Voilà pourquoi la Factry a mis sur pied la formation Leadership créatif, destinée aux leaders naturels, aux aspirants gestionnaires et aux chefs d'équipe de toutes les disciplines et industries.

Instaurer un climat de confiance

Pendant six jours, les participants sont plongés dans des ateliers, des échanges et des expériences au cours desquels ils apprennent différentes techniques de rétroaction, d'écoute et de remue-méninges. « Nous créons un climat de confiance qui incite à l'authenticité et au courage, des conditions essentielles à la créativité. Car, oui, ça prend du courage pour créer », explique Joanne Fillion, maître d'atelier à la Factry.

Des bénéfices pour tous

Au final, ces techniques visent à enclencher une transformation où le leader apprend à reconnaître ses forces et ses lacunes, se libère de la pression de savoir tout faire et met toute son équipe à contribution. « Certains nous ont même dit avoir changé leur vie », affirme Joanne Fillion.

« Ce n'est pas parce qu'on fait un produit innovant, comme des pâtes alimentaires à base de farine de grillons, qu'on est des experts en créativité pour autant! Le cours Leadership créatif,c'est une vraie expérience humaine. Depuis mon passage à la Factry, j'ai implanté dans mon entreprise des processus d'idéation efficaces et une réelle dynamique de cocréation », témoigne Jean-Philippe Bisson, ingénieur et cofondateur de Mélio.

Formation Leadership créatif pour hauts dirigeants : déployer le potentiel créatif de l'entreprise

Ce cours aborde les mêmes thèmes - développer une posture créative, faire jaillir la force du groupe, activer la transformation -, à la différence qu'il s'adresse aux membres de la haute direction ayant le pouvoir de provoquer une transformation dans l'organisation en plus d'y faire naître des agents de changement.

Dans ce programme d'une durée de trois jours, les hauts dirigeants de tous les horizons s'ouvrent à de nouvelles façons de réfléchir. « Le maître d'atelier fait ressortir la richesse des participants qui découle de la transdisciplinarité des profils.C'est là toute la force du groupe », évoque Marie-Josée Lareau, maître d'atelier à la Factry.

Un moteur de changement

Mme Lareau les amène ainsi à trouver leurs propres forces créatives ainsi que celles de leurs équipes, et à développer une dynamique de cocréation. « Quand on atteint le flot de créativité, une énergie vibrante se ressent dans tout le corps. L'expérience se passe au-delà du cérébral. »

Cette expérience, la maître d'atelier la fait vivre aux participants pour qu'ils puissent la reproduire dans leur organisation. Le but : traduire l'effervescence en actions concrètes pour, ultimement,stimuler l'innovation. La formation les amène en outre à prendre conscience d'eux-mêmes. « Pour être un leader créatif, il faut avoir une vision d'ensemble claire », affirme Mme Lareau.

Les participants ressortent de la Factry avec une bonne dose d'inspiration et un plan d'action. « Je les invite enfin à dire à voix haute ce qu'ils comptent mettre en application : écouter davantage, faire plus confiance à leurs équipes, mieux synthétiser leurs idées... Quand on prend un engagement devant ses pairs, c'est puissant », conclut-elle.

Citations des participants

« En plus de me sortir de ma zone de confort avec des ateliers pratiques aussi "challengeants"qu'enrichissants, la formation m'a permis d'élargir mes horizons et de pousser ma réflexion sur les actions concrètes à poser dans l'entreprise. "Humanité","ouverture", "échange", "créativité", "dépassement"et "écoute" sont les mots que je retiens. La Factry ouvre la porte vers un nouveau modèle d'apprentissage à mon sens tellement mieux adapté à la réalité du monde du travail. » - Sofia Oukass, directrice générale de Trois fois par jour et de Petite Lou & Co., participante au cours Leadership créatif pour hauts dirigeants.

« Mon expérience à la Factry m'a appris à diriger avec mon coeur. C'est en nous branchant sur la raison d'être de notre entreprise, en ayant une écoute active et en gérant avec vision et humanité que nous aurons une incidence positive et enrichissante sur nos pairs, nos équipes, nos entreprises et même la société ! » - Ingy Sarraf, CPA, CA, MBA, v.-p. finances de GURU Beverage inc., participante au cours Leadership créatif pour hauts dirigeants.

