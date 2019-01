Le monde du travail change, et vite. Pour demeurer compétitives et accroître leur part de marché, les entreprises n'ont plus le choix d'innover. La clé ? La créativité, c'est sérieux comme moteur de transformation. Aperçu de la Factry, une école qui forme les esprits à trouver des solutions inédites aux défis contemporains.

La créativité, c'est sérieux

Née en 2016, l'école des sciences de la créativité la Factry prend la créativité très au sérieux, même si elle l'enseigne dans le plaisir, en encourageant les participants à écrire sur les murs et à construire des prototypes en Lego et en plasticine. Si on « joue » avec la matière, c'est pour mieux exprimer ses idées et frapper l'imaginaire. « L'apprentissage se fait autant par la tête que par le corps », croit Hélène Godin, cofondatrice et chef de la création de la Factry. « Les participants sont invités à s'engager physiquement dans le cours, à laisser leur ego derrière et à ouvrir leur esprit. »

Silence, on brasse des idées !

Le campus de la Factry est un immense loft lumineux situé au coeur du Quartier de l'innovation à Montréal. C'est un véritable atelier dans lequel les participants échangent des idées, présentent des concepts, et apprennent à voir les choses autrement. Mine de rien, on a ici affaire à une révolution créative : les solutions qui émanent des différentes formations permettront aux décideurs d'ici et d'ailleurs, issus de tous les domaines, de faire face aux bouleversements dans leur industrie. « En équipe transdisciplinaire, on a plus de chances d'apporter des solutions nouvelles qu'en mode solo », observe Hélène Godin.

L'expérience Factry

On est loin du cours magistral où le professeur détient les clés et transmet son savoir à ses ouailles. « Nos cours sont hyper scénarisés. On enseigne les mécanismes derrière le processus de création - ce qu'on appelle la science de la créativité -, mais on n'est pas là pour donner les bonnes réponses, indique Hélène Godin. Les cas soulevés par chacun des participants vont en quelque sorte orienter les apprentissages. Au final, l'expérience sera profonde, sensible et active. »

Former des agents de changement

Avec sa gamme de formations pour professionnels, son approche transdisciplinaire et son expérience humaine d'apprentissage, la Factry est la première école au Canada dédiée uniquement au développement des compétences créatives comme vecteur de transformation. « Nos participants arrivent avec leur savoir-faire et leur savoir-être. On leur offre un savoir-devenir qui les aide à se projeter dans le futur. Autant de clés pour appréhender le changement », conclut Hélène Godin.

Envie d'acquérir les outils pour devenir un agent créateur ? Découvrez la nouvelle programmation.

Formation Leadership et impact social : repenser les modèles d'affaires

Pour survivre, les entreprises devront être à la fois rentables, équitables et impliquées. Forte de ce constat, la Factry - de concert avec Credo - a mis sur pied le cours Leadership et impact social, destiné aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux cadres et aux consultants qui souhaitent mieux performer dans leur secteur d'activité, repenser leur modèle d'affaires et générer un impact social au sein de leur organisation.

« La prochaine génération de consommateurs va décider quelles entreprises vont demeurer ou mourir », constate Hélène Godin, cofondatrice et chef de la création à la Factry. « Celles qui auront pris le temps de modifier leurs façons de faire pour mettre la créativité au service de la collectivité et de l'environnement sortiront gagnantes. »

Dans cette formation, les participants sont appelés à réfléchir au potentiel des modèles économiques émergents (économie de plateforme, shared value, économie circulaire) afin de saisir l'occasion de créer de la valeur et d'innover. « Je viens du domaine de l'ingénierie où tout est logique et cartésien. J'avais envie de me challenger et de pousser plus loin mes idées pour le modèle d'affaires de mon entreprise en démarrage. Je travaille aujourd'hui sur un plan d'affaires basé sur mes acquis de la Factry. J'ai en main de bonnes pistes pour développer un modèle d'affaires profitable et une entreprise attrayante », constate Hugo Pelletier, participant au cours et ingénieur en structure chez Statera Consultants.

La formation Leadership et impact social vous intéresse ? Inscrivez-vous en ligne.