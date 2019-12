La pénurie de main-d'oeuvre actuelle donne aux chercheurs d'emploi l'embarras du choix, et les employés n'ont maintenant plus à se cantonner à un poste, à un employeur ou même à une seule carrière pour toute leur vie. Les démarches de recherche d'emploi visent de plus en plus large; les personnes ne cherchent plus seulement un poste similaire dans une autre entreprise, mais envisagent aussi carrément de changer de domaine, par exemple en passant de la finance aux technologies ou du marketing à l'enseignement.

Afin d'avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui ont procédé à un changement radical de carrière ou qui prévoient le faire et de mieux comprendre leurs motivations, Indeed a mené une enquête auprès de 1023 travailleurs au Canada de divers niveaux de scolarité, choisis au hasard, et oeuvrant dans différents secteurs d'activité.

Plus du tiers des répondants (38 %) affirment avoir changé radicalement de carrière à un moment de leur vie. Parmi les répondants qui ont affirmé ne pas avoir fait le saut d'une carrière à une autre, 35 % déclarent y penser ou y avoir déjà pensé.

Quelles tendances se dégagent chez les personnes qui changent de carrière? Qu'est-ce qui les motive à prendre cette décision majeure, et comment s'y prennent-ils? Voici ce que le sondage a révélé.

Pour beaucoup de travailleurs, c'est d'abord une question d'argent

Dans un marché de l'emploi vigoureux, les travailleurs sentent qu'ils peuvent exiger de meilleures conditions et ne veulent pas faire de compromis sur cette question. Bien que les facteurs qui motivent les travailleurs à changer de carrière soient multiples, les répondants affirment que la raison principale est l'aspect pécuniaire : 63 % de ceux qui ont changé de carrière disent l'avoir fait pour occuper un poste plus payant. 70 % des répondants qui prévoient se réorienter indiquent que le salaire plus élevé représente la principale motivation.

Cependant, l'argent n'est pas l'unique motivation. Les travailleurs souhaitent aussi faire avancer leur carrière, et 57 % des répondants qui se sont réorientés ont fait ce choix pour avoir accès à plus de possibilités de croissance professionnelle. De plus, près de la moitié des répondants (47 %) affirment s'être inscrits à des programmes particuliers d'études ou de formation.

Si les employeurs veulent garder leurs travailleurs, ils doivent non seulement offrir des salaires concurrentiels, mais aussi mettre en oeuvre des programmes pour favoriser l'épanouissement et la croissance de leur personnel. Les entreprises auraient aussi avantage à soutenir les changements de carrière à l'interne en permettant aux employés de changer de service, par exemple des ventes au marketing, pour leur permettre d'acquérir de l'expérience dans le domaine où ils souhaitent réellement travailler.