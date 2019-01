En janvier, on se réchauffe l'âme grâce à des expositions et à des projections architecturales inspirantes qui animent le Quartier des spectacles, à Montréal. Que ce soit la fin de semaine, à l'occasion d'un cinq à sept avant un spectacle, ou encore à l'heure du lunch, c'est la destination idéale pour découvrir toute la richesse et la diversité de créations signées par des artistes confirmés ou émergents. Tracez votre parcours d'adresses et de découvertes à travers le 1 km 2 que forme le Quartier des spectacles !

Place des Festivals

Avec effet domino, d'Ingrid Ingrid, place au jeu et à la collaboration. Une seule poussée et voilà que les dominos géants déboulent les uns sur les autres en faisant entendre une symphonie. Dans une chorégraphie spontanée, on s'amusera à créer des chutes de dominos, lesquels se révèlent aussi colorés que lumineux ! Une projection architecturale accompagne l'installation et propose des jeux visuels qui font référence à l'univers desdominos. À voir d'ici le 27 janvier.

Place des Arts

Découvrez les créateurs de demain en arts visuels et médiatiques ! Pour une sixième année consécutive, les oeuvres d'étudiants de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dans ces disciplines ont été sélectionnées pour être présentées à la salle d'exposition de l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. Vous serez étonnés autant par l'originalité et la qualité des travaux que par la diversité des pratiques. Rafraîchissant ! Puis, à la Place des Arts, on s'arrêtera un instant devant l'impressionnante mosaïque numérique.

Belgo : espace artistique et créatif

D'un étage à l'autre, le vaste immeuble du Belgo propose une succession d'espaces artistiques et créatifs destinés aux amateurs d'art, aux collectionneurs et aux curieux. Dans cet édifice industriel, une vingtaine de galeries d'art contemporain se côtoient. Mettant en valeur des peintures, des photos, des sculptures ainsi que des installations numériques, le Belgo plonge les visiteurs dans des univers qui étonnent. L'accès est gratuit et l'endroit est ouvert du mercredi au samedi, tout cela à proximité de la vie du Quartier des spectacles et des métros. Suivez le guide dans quatre galeries du Belgo !

Galerie de l'UQAM : célébrer la relève

Installée dans le pavillon Judith-Jasmin, la Galerie de l'UQAM est un trésor caché présentant des expositions qui étonnent et qui détonnent. Une occasion de découvrir des artistes en émergence, comme David Altmejd, qui y exposait déjà ses créations en 2007. Jusqu'au 23 février, l'exposition L'attente réunit les oeuvres d'une douzaine d'artistes explorant sous diverses formes l'attente, un état qui se veut parfois source d'anxiété. Aux mêmes dates, voyez également l'exposition de Leila Zelli, une artiste qui propose un fort intrigant Terrain de jeux.

Musée d'art contemporain : une chance manifeste !

Vous avez jusqu'au 20 janvier pour voir non seulement la rétrospective consacrée à Françoise Sullivan - une exposition qui met en lumière la contribution exceptionnelle de cette artiste à l'art moderne et contemporain du Québec -, mais aussi l'oeuvre immersive à 13 canaux Manifesto, réalisée par Julian Rosefeldt et mettant en scène l'actrice Cate Blanchett.

ELLEPHANT : racines contemporaines

Discrète enseigne située à proximité de la Société des arts technologiques et de la place de la Paix, ELLEPHANT reflète bien l'esprit d'inclusion, d'audace et de découverte de la trame urbaine environnante. Cette galerie présente le travail d'artistes québécois, canadiens et autochtones en privilégiant différentes pratiques de l'art multimédia. On notera, du 24 janvier au 3 février, l'exposition House of Avatar, de Skawennati, une artiste originaire de Kahnawake. La proposition captive au premier regard.

Grande Bibliothèque

Au Québec, le hockey, on aime ça... et depuis longtemps, en plus ! Découvrez, jusqu'au 3 novembre, certains des contenus d'À nous la glace ! - L'ADN du hockey amateur. Cette exposition puise dans les collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour dresser un portrait vivant de l'univers du hockey amateur au moyen d'archives animées, d'extraits de films, de photos et de témoignages.

Projections architecturales : nuit magique

Tels de vastes écrans qui animent les soirées du Quartier des spectacles, les projections sur les façades de quatre édifices compléteront à merveille ce parcours artistique. Sur les trois façades, voyez jusqu'au 31 mars, Probabilités de neige : 100 %, des animations ludiques de l'artiste Cyrielle Tremblay qui revisitent les plaisirs de l'hiver : hockey, châteaux de glace, marmottes... Jusqu'au 27 janvier, voyez aussi effet domino, une animation d'enchaînements colorés faisant référence à l'univers des dominos signée Nouvelle Administration.

