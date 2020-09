Le Taj Mahal rouvrira malgré la flambée du coronavirus

(New Delhi) Le Taj Mahal, principale attraction touristique de l’Inde, va rouvrir le 21 septembre avec de strictes restrictions sanitaires, après plus de six mois de fermeture en raison de la crise du coronavirus, ont annoncé mardi les autorités, alors que le pays affronte une flambée de contaminations.