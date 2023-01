(Auckland) L’Américaine Coco Gauff, 7e joueuse mondiale, s’est facilement qualifiée samedi pour la finale du tournoi d’Auckland en dominant la Monténégrine Danka Kovinic 6-0, 6-2.

Agence France-Presse

Gauff, 18 ans, n’a pas encore perdu un set dans ce tournoi WTA 250 organisée en Nouvelle-Zélande et elle sera la grande favorite de la finale de dimanche contre la qualifiée Espagnole Rebeka Masarova.

Masarova, classée 130e à la WTA, a battu une autre qualifiée, la Belge Ysaline Bonaventure 6-3, 6-3.

Ce sera la quatrième finale de la jeune carrière de Gauff, la première depuis sa défaite en finale de Roland-Garros face à la numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek il y a sept mois.

« Je ne m’attendais pas à ce résultat en entrant dans le tournoi », a déclaré l’Américaine.

« Je n’aurais pas pu demander un meilleur début de saison, quel que soit le résultat demain », a ajouté celle qui fait partie des favorites des prochains Internationaux d’Australie.

Gauff, qui a également atteint les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis l’année dernière, a gagné deux titres sur le circuit WTA, à Linz en 2019 et à Parme, en 2021.

Masarova, 23 ans, disputera elle sa première finale WTA après avoir impressionné par ses gros services. Elle n’a pas non plus perdu un seul set cette semaine, débutée par son succès contre l’Américaine Sloane Stephens, tête de série N.2, au premier tour.

« Battre une bonne joueuse au hasard ne signifie rien, mais le faire constamment me donne plus de confiance », a-t-elle déclaré. « J’ai pris les choses au fur et à mesure. Je me sentais bien en qualifications et maintenant c’est incroyable », a souligné celle qui est née à Bâle comme un certain Roger Federer.