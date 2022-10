Leylah Fernandez et Bianca Andreescu mèneront le Canada

(Toronto) Tennis Canada a dévoilé samedi les joueuses qui porteront les couleurs de son équipe lors des Finales de la Coupe Billie Jean King, qui se dérouleront à Glasgow, en Écosse.

La Presse Canadienne

Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski, Rebecca Marino et Carol Zhao ont été choisies au sein d’Équipe Canada pour disputer cette compétition, qui se déroulera du 8 au 13 novembre.

Le Canada fera partie du Groupe A, aux côtés de la Suisse et de l’Italie, lors du tournoi à la ronde.

Le premier match des représentantes de l’unifolié aura lieu le 10 novembre, contre l’Italie. Elles croiseront ensuite le fer contre la Suisse, le lendemain. L’équipe gagnante du Groupe A accédera aux demi-finales.

Fernandez, qui occupe le 38e rang du classement de la WTA, a joué un rôle important dans la qualification du Canada aux Finales de la Coupe Billie Jean King grâce à ses deux victoires en simple contre la Lettonie, à Vancouver, en avril dernier.

La Québécoise de 20 ans a atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2021 et elle a signé deux titres en carrière sur le circuit de la WTA.

Andreescu, 57e au monde, prendra part à un affrontement de la Coupe Bille Jean King pour une première fois depuis 2019. L’Ontarienne présente un dossier de 7-3 en simple et 3-0 en double à cette compétition.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

En 2019, Andreescu avait participé au balayage du Canada face aux Pays-Bas en remportant ses deux duels en simple. Cette année-là, elle avait aussi remporté les Internationaux des États-Unis.

Marino, qui a aussi joué un rôle crucial lors de la victoire du Canada contre la Lettonie, espère poursuivre sur sa lancée à Glasgow. La joueuse de 31 ans a fait ses débuts à la Coupe Billie Jean King en 2011 et elle a fait sept autres présences.

Marino vient récemment de connaître son meilleur parcours lors d’un tournoi du Grand Chelem, accédant au troisième tour des Internationaux des États-Unis. Elle est également parvenue à se hisser dans le top 100 mondial, alors qu’elle se retrouve maintenant au 79e échelon.

Dabrowski, huitième joueuse au monde en double, représentera le Canada à la Coupe Billie Jean King pour une 18e fois. Elle a fait ses débuts en 2013 et elle montre une fiche de 9-7 en double.

Zhao, 171e au monde, en sera à sa cinquième participation depuis sa première, en 2016. Elle et Dabrowski avaient signé une victoire de 6-1, 6-3 contre la Lettonie, au printemps. Zhao revendique un dossier de 3-1 en double à la Coupe Billie Jean King.

Pour des raisons personnelles, la capitaine de l’équipe canadienne de la compétition, Heidi El Tabakh, ne pourra pas assister aux Finales. C’est l’ancien capitaine et chef de la performance et du tennis féminin professionnel et de transition de Tennis Canada, Sylvain Bruneau, qui dirigera l’équipe à Glasgow. El Tabakh reprendra son rôle de capitaine pour les rencontres à venir.