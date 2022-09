PHOTO HIRO KOMAE, ASSOCIATED PRESS

(Tokyo) Naomi Osaka, à son premier match depuis les Internationaux des États-Unis, s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’Omnium Panpacifique lorsque l’Australienne Daria Saville a abandonné en raison d’une blessure au genou lors du deuxième jeu de leur match, mardi.

Associated Press

Osaka est la championne en titre ayant gagné dans sa ville natale d’Osaka en 2019 avant que la pandémie de COVID-19 n’entraîne le report du tournoi pendant deux ans.

« Je me sens vraiment mal en ce moment à cause de la façon dont cela s’est terminé, a révélé la Japonaise aux amateurs présents au Colisée Ariake. J’ai été blessée pendant la majeure partie de l’année, donc je veux juste que les gens l’applaudissent parce que c’est une joueuse vraiment incroyable. »

Osaka, qui menait 1-0 lorsque Saville a abandonné, avait subi la défaite dès le premier match à ses trois tournois précédents, dont aux Internationaux des États-Unis le mois dernier, bien qu’elle ait atteint la finale au tournoi de Miami en avril.

Dans d’autres matchs, Karolina Pliskova, sixième tête de série, a défait la Bulgare Isabella Shinikova 6-2, 6-1 ; la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez, issue des qualifications, a vaincu la championne des Internationaux d’Australie 2020, Sofia Kenin, 7-6 (9-7), 6-4 ; la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, cinquième tête de série, a éliminé la Japonaise Yuki Naito 6-4, 6-2, et la Chinoise Zhang Shuai a battu la Japonaise Mai Hontama 6-0, 6-3.

Tous les matchs se sont joués sous un toit fermé alors que la queue du typhon Nanmadol traversait Tokyo.

Pliskova, ancienne numéro un mondiale et championne à Tokyo il y a quatre ans, a eu la vie facile contre Shinikova, classée 214e. La joueuse tchèque a dominé son adversaire bulgare, qui a dû se qualifier pour accéder au tableau principal, et a déclaré qu’elle était de retour en forme après une blessure en début d’année.

« J’ai raté le début de la saison parce que je me suis fracturé le bras, donc j’ai eu un début de saison plus lent, mais j’ai l’impression qu’en été en Amérique, j’ai joué de très bons matchs, a expliqué Pliskova. J’ai atteint les quarts de finale à New York… alors je pense que je suis en forme. »