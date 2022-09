Venus Williams et Serena Williams se serrent dans leurs bras à la fin de la rencontre.

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

Serena et Venus Williams éliminées au 1 er tour du double féminin

(New York) Serena Williams et sa sœur Venus ont été éliminées dès le 1er tour du tournoi de double féminin aux Internationaux de États-Unis, jeudi, battues 7-6 (7/5), 6-4 par la paire tchèque composée de Lucie Hradecka et Linda Nsokova.

Agence France-Presse

Serena, qui a annoncé sa retraite prochaine, sans dire où ni quand elle sera effective, reste encore en course dans le simple à Flushing Meadows. Elle tentera vendredi de se qualifier pour les 8e de finale du Majeur new-yorkais qui pourrait bien constituer son dernier tournoi.