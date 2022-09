PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(New York) Et si Serena Williams évoluait vers un 24e titre du Grand Chelem plutôt que vers la retraite, ce mot qu’elle ne voulait pas employer en annonçant son départ prochain de la compétition dans le magazine Vogue, il y a trois semaines ?

Richard Hétu Collaboration spéciale

La question peut paraître prématurée, voire déraisonnable, mais les spectateurs du stade Arthur-Ashe et les admirateurs les plus fervents de Williams ont dû se la poser mercredi soir en voyant la légende du tennis américain disposer de l’Estonienne Anett Kontaveit en trois manches, 7-6 (4), 2-6 et 6-2.

Ce n’est pas seulement que Williams a passé au troisième tour d’un tournoi pour la première fois depuis son retour au jeu après 14 mois d’inactivité.

Ce n’est pas seulement qu’elle a montré un aplomb, voire une brillance, qui lui avait fait défaut au cours des cinq matchs qu’elle avait disputés plus tôt cet été.

C’est aussi qu’elle a réussi cet exploit face à la deuxième joueuse au monde.

PHOTO COREY SIPKIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Tiger Woods a assisté au match de Serena Williams, mercredi.

Comment alors ne pas se mettre à rêver un peu ? Comment ne pas imaginer un scénario où Williams mettrait fin à sa carrière à New York avec un septième titre ?

« Il me reste encore un peu de carburant », a déclaré Williams lors d’une entrevue menée sur le court par Mary Jo Fernández après le match de 2 heures et 27 minutes.

Quand l’ancienne joueuse a demandé à Williams si elle avait été surprise par son niveau de jeu, la gagnante l’a regardée en riant, faisant mine de s’étonner qu’on puisse s’étonner d’une telle chose.

« Je suis juste Serena », a-t-elle répondu, provoquant des éclats de rire parmi les spectateurs. « Honnêtement, après avoir perdu le deuxième set, je me suis dit : “Oh mon Dieu, je dois fournir mon meilleur effort, car ce pourrait être la fin.” »

Mais la fin attendra au moins encore un tour.

« Je m’amuse et j’en profite »

Le match s’est déroulé devant une foule bruyante mais moins folle, moins électrique que celle de lundi soir au stade Arthur-Ashe, où les célébrités, dont le golfeur et confident de Serena Williams, Tiger Woods, étaient de nouveau au rendez-vous.

Quand les deux joueuses se sont présentées sur le court, le stade était encore à moitié vide, comme c’est souvent le cas pour le début des premiers matchs de la soirée à cet endroit.

Mais le niveau du jeu était beaucoup plus relevé que lundi soir. Les deux joueuses ont participé à de longs échanges, se rendant coup pour coup tout au long d’un premier set qui a pris fin sur un bris d’égalité.

Williams, qui avait laissé filer la chance d’enlever la manche en servant à 5-4, a conclu le jeu décisif sur un as en forme de point d’exclamation.

Le stade a explosé.

PHOTO COREY SIPKIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Anett Kontaveit félicite Serena Williams après le match.

La reine de Queens n’a cependant pas réussi à garder la même intensité au deuxième set, perdant ses deux premiers services. Elle a pris le chemin du vestiaire à la fin de cette manche dominée du début à la fin par l’Estonienne.

Revigorée, elle a inversé les rôles au troisième et décisif set, reprenant rapidement un service qu’elle avait perdu et remportant la manche sur celui de sa rivale.

Williams venait ainsi de sortir la 2e tête de série du tournoi. Croit-elle elle-même en ses chances de remporter à 40 ans son septième titre à New York ?

« Je ne peux pas penser aussi loin, a-t-elle déclaré en conférence de presse. Je suis ici, comme je l’ai dit. Je m’amuse et j’en profite. Honnêtement, j’ai eu tellement de matchs difficiles depuis je ne sais combien de temps que j’ai l’impression qu’il va être très, très difficile de me préparer à tous les matchs que je vais jouer. Passer à travers ces moments. »

Les fins connaisseurs du tennis voudront sans doute relativiser la victoire de Williams en rappelant que Kontaveit, malgré son classement mondial, ne joue pas du grand tennis ces temps-ci. L’Estonienne n’a pas franchi le 2e tour d’un tournoi du Grand Chelem cette année et n’a atteint les quarts de finale que dans un des quatre tournois auxquels elle a pris part sur le dur cet été.

Mais on ne peut pas dire qu’elle a mal joué face à Williams.

« Je pense qu’elle a très bien joué », a dit Kontaveit en parlant de la gagnante en conférence de presse. « Je pense que je n’ai pas joué un mauvais match du tout. Oui, elle a vraiment élevé son niveau dans le troisième set. »

Elle a joué de manière incroyable. Anett Kontavbeit

Williams semblait du même avis.

« L’expérience était vraiment bonne, a-t-elle dit. Je pense qu’on ne peut vivre cette expérience qu’une fois dans sa vie, c’est sûr. Comme je l’ai dit sur le terrain [à Mary Joe Fernández], je m’entraîne très bien, mais je n’arrive pas à tout traduire ça dans les matchs. Mais, vous savez, maintenant ça se met en place, je suppose. Je devais tout mettre en place aujourd’hui. Ça a marché. »

Et l’« évolution » de Serena Williams devra attendre. Vendredi, elle a rendez-vous avec l’Australienne Ajla Tomljanovic, 46e raquette au monde.