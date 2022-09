Internationaux des États-Unis

Iga Swiatek passe facilement au troisième tour

(New York) La N.1 mondiale Iga Swiatek semble avoir retrouvé l’efficacité qui lui a permis d’aligner 37 victoires et six titres d’affilée au premier semestre : elle a étouffé jeudi au 2e tour des Internationaux des États-Unis l’Américaine Sloane Stephens (51e et lauréate en 2017) 6-3, 6-2 en 1 h 15.