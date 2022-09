PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Andreescu et Marino accèdent au troisième tour

(New York) Après les défaites subies par Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu a fait en sorte que la soirée se termine bien pour le Canada, à New York.

La Presse Canadienne

Andreescu a battu Beatriz Haddad Maia 6-2 et 6-4, mercredi, atteignant ainsi le troisième tour des Internationaux des États-Unis.

Grande championne à New York en 2019, l’Ontarienne a défait la Brésilienne et 15e tête de série en 90 minutes, grâce notamment à trois bris.

Andreescu a résisté aux cinq balles de bris offertes à Maia, gagnante de deux tournois sur gazon plus tôt cette année. Maia a été victime de 30 fautes directes, dont quatre dans le jeu décisif.

Classée 48e au monde, Andreescu trouvera maintenant sur son chemin Caroline Garcia, 17e tête de série. La Française a triomphé à Cincinnati au mois d’août, comme qualifiée.

Andreescu et Garcia ont croisé le fer une seule fois — plus tôt en 2022 à Bad Homburg, où Garcia l’a emporté en trois manches en finale.

Victoire de Marino

Plus tôt dans la journée, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino a elle aussi atteint le troisième tour en gagnant 6-3 et 7-6 (5) contre l’Ukrainienne Daria Snigur.

PHOTO JERRY LAI, USA TODAY SPORTS Rebecca Marino

C’est la deuxième fois de sa carrière que Marino atteint cette étape à un tournoi du Grand Chelem. Elle avait réalisé le tour de force en 2011, aux Internationaux de France.

Face à la tombeuse de la Roumaine Simona Halep lundi, Marino a réussi 13 as, comparativement à un seul pour Snigur, et commis trois doubles fautes. Elle a aussi remporté 74 % des points après avoir logé sa première balle de service en jeu.

L’athlète de Vancouver a aussi profité de l’irrégularité de Snigur, qui a commis 48 erreurs directes, dont une alors qu’elle faisait face à une balle de match. Marino a inscrit trois bris de service en huit opportunités et elle est parvenue à sauver cinq des sept balles de bris auxquelles elle a fait face.

Au troisième tour, Marino livrera bataille à la Chinoise Zhang Shuai.

En double féminin, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Giuliana Olmos, du Mexique ont facilement atteint le deuxième tour, à la suite d’une convaincante victoire de 6-2, 6-1 contre les Américaines Peyton Stearns et Ashlyn Krueger. Dabrowski et Olmos sont les cinquièmes têtes de série de la compétition.