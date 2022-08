PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le N.1 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev s’est qualifié lundi pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis en écartant aisément l’Américain Stefan Kozlov (111e) 6-2, 6-4, 6-0 en 2 h 01.

Agence France-Presse

Au prochain tour, le Russe de 26 ans affrontera le Français Arthur Rinderknech (58e).

Medvedev a remporté l’an dernier à New York son premier Majeur en battant en finale Novak Djokovic, privant ainsi le Serbe d’un Grand Chelem. Puis il a enchaîné sur une finale perdue aux Internationaux d’Australie en janvier face à Rafael Nadal.

À Roland-Garros, le Majeur qui lui réussit le moins, Medvedev a perdu cette année en 8es de finale et il n’a pas joué à Wimbledon, le tournoi sur gazon ayant refusé les joueurs russes et biélorusses en représailles à la guerre en Ukraine.

Lundi, pour le premier match des Internationaux des États-Unis sur l’immense court Arthur-Ashe, Medvedev a pris sa revanche sur un joueur qui l’avait battu lors de leur seule précédente confrontation, en juniors.

« En juniors, il était injouable. J’ai deux ans de plus que lui, une différence d’âge normalement insurmontable chez les juniors, mais il m’avait écrasé. Je suis content d’avoir pris ma revanche », a commenté Medvedev, heureux d’avoir pu s’appuyer sur son énorme service (10 as et une réussite de 76 % sur les points joués sur sa première balle).

Le Russe a également réussi 40 coups gagnants pour 20 fautes directes.

« Les conditions n’étaient pas faciles, avec cette chaleur et cette humidité », a-t-il reconnu.