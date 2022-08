PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Roumaine Simona Halep, tête de série N.7, qui restait sur une victoire au WTA 1000 de Toronto, a été éliminée dès son entrée en lice des Internationaux des États-Unis, battue 6-2, 0-6, 6-4 par l’Ukrainienne Daria Snigur (124e mondiale), lundi.

Agence France-Presse

C’est une grosse contre-performance assez inattendue de la part de l’ancienne N.1 mondiale (en 2017), sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), qui semblait avoir acté dans l’Ohio son retour au premier plan, un an après être sortie du Top 10 en raison d’une série de blessures à une épaule et une cuisse.

Son match a ressemblé à des montagnes russes, après la perte sèche du premier set et le gain du deuxième, durant lequel elle a apporté une réponse cinglante sans laisser le moindre jeu à sa rivale.

Visiblement éprouvée physiquement sur le court Louis-Armstrong, Halep a ensuite laissé filer son adversaire qui a mené 5-1 dans la dernière manche, avant de remonter à 5-4, en ayant au passage effacé deux balles de match.

La troisième fut néanmoins la bonne pour Snigur qui sera opposée au prochain tour la Polonaise Magdalena Frech (103e) ou la Canadienne Rebecca Marino (106e).