(Paris) Le Russe Daniil Medvedev, tenant du titre à New York, occupe toujours la tête du classement ATP publié lundi, au moment où vont débuter les Internationaux des États-Unis, auxquels ni l’ex-N. 1 serbe, aujourd’hui 6e mondial, Novak Djokovic, ni le N.2 mondial Alexander Zverev ne participeront.

Seul changement dans le top 20, l’Italien Matteo Berrettini a gagné une place, chipant le 14e rang mondial à l’Espagnol Pablo Carreño.

Le classement est toujours dominé par le Russe Daniil Medvedev, qui ouvrira les Internationaux des États-Unis face à l’Américain Stefan Kozlov, sur le court Arthur Ashe où il avait été sacré l’an passé, brisant le rêve de Grand Chelem calendaire de Novak Djokovic, absent cette année faute d’être vacciné contre la COVID-19.

N.2 mondial, Alexander Zverev, encore convalescent après la blessure à la cheville contractée contre Rafael Nadal en demi-finale à Roland-Garros, sera lui aussi absent à New York, contrairement à ceux qui le suivant au classement ATP, les Espagnols Nadal (N.3) et Carlos Alcaraz (N.4) et le Grec Stefanos Tsitsipas (N.5).