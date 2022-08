Seule une des cinq premières têtes de série aura accédé aux quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale. Ce survivant, c’est Casper Rudd.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le Norvégien est venu à bout de l’Espagnol Roberto Bautista Agut en trois manches de 6-7 (4), 7-6 (4) et 6-4 au terme d’un match particulièrement long et serré, jeudi après-midi, au Stade IGA.

C’est la deuxième fois en autant d’années et de participations au tournoi montréalais que Ruud atteint les quarts de finale. L’an dernier, il avait affronté Stefanos Tsitsipas. Cette fois-ci, il se mesurera au favori de la foule : Félix Auger-Aliassime.

Casper Ruud, 23 ans, n’avait encore jamais eu le dessus sur Bautista Agut, les deux joueurs ne s’étant fait face qu’à deux reprises jusqu’ici dans leur carrière. Leur duel était d’ailleurs le premier de la journée sur le court central ; il a commencé à midi, mais ne s’est terminé qu’en fin d’après-midi.

La première manche à elle seule s’est étirée sur 1 heure et 13 minutes. Avec un bris chacun en poche, Bautista Agut et Ruud ont dû se disputer un bris d’égalité. Peut-être nerveux, le jeune Norvégien a envoyé la balle dans le filet par deux fois ; la première manche est allée à son opposant.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Roberto Bautista Agut

Mais la 7e raquette mondiale n’avait pas dit son dernier mot. On a eu droit à une autre manche serrée au possible. Cette fois-ci, le Norvégien a eu le dessus dans de longs échanges au bris d’égalité, ramenant les deux joueurs à la case départ.

Malgré ses 40 coups gagnants, Casper Ruud comptabilisait 29 fautes directes, contre 21 pour son adversaire, au moment d’entamer l’ultime manche. Ultime manche qui a rapidement été interrompue par une pluie battante, laquelle a forcé tout le monde à quitter le terrain pour une trentaine de minutes.

Au retour, Ruud a éprouvé quelques difficultés à retourner les services de son adversaire, mais n’a pas tardé à retrouver ses esprits. Alors qu’il menait 5-3, Ruud a raté trois occasions de fermer les livres. L’Espagnol refusait d’abandonner, faisant même signe à la foule de faire plus de bruit. C’est finalement au jeu suivant que le Norvégien a confirmé sa victoire.

Kyrgios fonce en quarts de finale

Comme le match de Ruud et Bautista Agut s’est étiré sur plusieurs heures, l’affrontement suivant a été déplacé sur un terrain connexe. Cet affrontement, c’était celui tout australien entre Nick Kyrgios et Alex de Minaur. Et il n’a pas duré très longtemps…

Au lendemain de sa victoire sur le numéro 1 mondial Daniil Medvedev, Kyrgios n’a eu besoin que d’une heure et 4 minutes pour écarter son compatriote de son chemin.

« C’était extrêmement difficile. Je me suis senti mal toute la journée, très nerveux, a-t-il indiqué après le duel. De toute évidence, ce n’est pas facile de jouer contre un de tes bons amis et un de tes compatriotes. »

« J’ai exécuté mon plan de match extrêmement bien aujourd’hui. Je pense que c’était un match dangereux pour moi parce que si je ne jouais pas de la bonne façon… […] C’est un énorme poids qui s’enlève de sur mes épaules. »

Kyrgios poursuit donc son été nord-américain au plus-que-parfait, qui illustre une véritable renaissance depuis quelques mois, après deux années noires plombées par une dépression et des pensées suicidaires.

« Je pense que je suis très confiant et je joue juste bien, a-t-il expliqué. Même si je suis fatigué, je frappe très bien la balle. Je sers bien. »

Redoutable de puissance et d’efficacité, il a pris son compatriote à la gorge d’entrée de jeu, en le brisant deux fois d’affilée. Il réussissait alors à peu près tout ce qu’il entreprenait, que ce soit au fond de court ou à la volée.

Le début de seconde manche fut légèrement plus disputé, De Minaur profitant d’un relâchement de son adversaire pour briser à son tour. Mais Kyrgios s’est immédiatement ressaisi en lui reprenant le service dans la foulée, pour ensuite accroitre son avantage avec un double bris.

« En ce moment, je sens que les gens sont un peu nerveux de m’affronter parce que je joue tellement bien, a-t-il laissé tomber. Je dois utiliser ça à mon avantage. J’ai tellement traversé de choses. J’ai tellement d’essence dans le réservoir. Je sais, au fond de moi, ce pour quoi je joue. Il y a beaucoup de choses qui continuent de me motiver. »

En quarts de finale, Kyrgios affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, 10e au monde.

« C’est un des meilleurs joueurs que nous avons », a lancé Kyrgios.

« Écoute, je suis excité. Je veux juste aller manger et aller au lit, a-t-il ajouté dans son habituelle franchise. Mais oui, peu importe ce qui arrive demain, arrivera. »

Avec l’Agence France-Presse