Roland-Garros

La 59e confrontation entre Djokovic et Nadal pourrait-elle être la dernière ?

(Paris) Les Internationaux de France constituent le premier tournoi du Grand Chelem en un an où Novak Djokovic et Rafael Nadal sont présents tous les deux. Et quiconque aime le tennis masculin — ou, en fait, le sport — devrait être ravi que ces deux titans s’affrontent pour la 59e fois, un record.