(Paris) Félix Auger-Aliassime n’a fait qu’une bouchée de l’Argentin Camilo Ugo Carabelli, mercredi, le défaisant 6-0, 6-3 et 6-4 au deuxième tour des Internationaux de tennis de France.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la neuvième tête de série du tournoi, n’a mis que deux heures et 15 minutes pour venir à bout de son adversaire, classé 155e au monde, sur la terre battue parisienne. Il s’agissait du premier match entre les deux hommes en carrière.

Le Québécois a dominé Ugo Carabelli sur toute la ligne ; il a réussi huit as, contre zéro, et a converti cinq de ses 10 balles de bris contre lui. En comparaison, le joueur âgé de 22 ans issu des qualifications n’a pu briser Auger-Aliassime en cinq opportunités et il n’a réussi que six coups gagnants, contre 41 pour le représentant de l’unifolié.

Auger-Aliassime affrontera au troisième tour le vainqueur du duel entre le Croate Borna Gojo et le Serbe Filip Krajinovic, qui aura lieu plus tard aujourd’hui. C’est la première fois que le tennisman âgé de 21 ans franchit le premier tour en carrière à Roland-Garros, après avoir été évincé d’entrée de jeu en 2020 et 2021.

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 17e tête de série du tournoi, disputera son match de deuxième tour un peu plus tard aujourd’hui contre la Tchèque Katerina Siniakova.

Sa compatriote, l’Ontarienne Bianca Andreescu, aura quant à elle rendez-vous au deuxième tour avec la Suissesse Belinda Bencic, 19e tête de série de la compétition.

Il s’agit du deuxième match en carrière entre Andreescu et Bencic, la Canadienne l’ayant emporté 7-6 (3), 7-5 en demi-finales des Internationaux de tennis de 2019, en route vers la conquête du titre majeur américain.