(Genève) Le champion des Internationaux des États-Unis, Daniil Medvedev, prévoit effectuer son retour au jeu après avoir été opéré pour une hernie à l’Omnium de tennis de Genève, puisqu’il a reçu une invitation des organisateurs du tournoi vendredi.

Associated Press

Le Russe, deuxième raquette mondiale, profitera de ce tournoi sur la terre battue, qui se déroulera du 14 au 21 mai, pour se préparer en vue des Internationaux de France. Le tournoi de Roland-Garros commencera le 22 mai.

Pendant son absence, Medvedev et tous les autres joueurs de la Russie et de la Biélorussie ont été exclus du tournoi de Wimbledon par les organisateurs de ce tournoi majeur sur gazon. La décision a été prise en raison de « l’agression militaire inédite et injustifiée » en Ukraine.

Medvedev a occupé le premier rang mondial en février et mars, devenant ainsi le premier tennisman à ne pas être nommé Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Andy Murray à trôner au sommet du classement de l’ATP au cours des 18 dernières années.

Dominic Thiem et le champion en titre, Casper Ruud, participeront également au tournoi de Genève.