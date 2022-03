L’annonce de la retraite d’Ashleigh Barty a secoué tout le monde mardi soir. À 25 ans, la meilleure joueuse de tennis sur la planète se retirait au sommet. L’Australienne est sereine avec sa décision et n’a pas complètement fermé la porte à un éventuel retour…

Nicholas Richard La Presse

Barty en est qu’à la mi-vingtaine et déjà son curriculum vitae la plaçait parmi les plus grandes de l’histoire de son sport.

Quatre titres en grand chelem, dont trois en simple sur trois surfaces différentes. 15 titres en simple. 12 titres en double. 114 semaines consécutives au premier rang mondial, la quatrième plus longue séquence de l’histoire du tennis féminin. 121 semaines au total, bon pour le septième rang de tous les temps.

Dans une entrevue publiée sur son compte Instagram mardi, Barty a expliqué qu’elle accrochait sa raquette, parce qu’elle avait l’impression d’avoir tout donné physiquement et mentalement pour son sport.

Il n’y avait rien de conventionnel dans la manière d’annoncer cette retraite inattendue. Son âge, son classement mondial, son choix de le faire en début de saison, une longue entrevue et entre deux tournois d’importance. C’est tout à l’image de l’Australienne, qui a toujours fait les choses à sa manière.

« Le plus difficile a été de me retirer selon mes propres termes. Le temps était venu et je voulais bien le communiquer et avec l’entrevue c’était la manière parfaite de le faire. C’est effrayant, mais c’est excitant. Même si c’est quelque chose de nouveau, j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à la personne que je suis et non pas juste à l’athlète », a-t-elle expliqué en conférence de presse devant les médias du monde entier, mercredi en fin de soirée. La Presse a pu y participer et même interagir avec celle qui sera numéro un mondiale jusqu’à la fin du tournoi de Miami.

À court terme, la championne aimerait pouvoir redonner à la communauté et à son sport. Elle aimerait s’impliquer auprès des jeunes filles et des jeunes garçons qui souhaiteraient réaliser leurs rêves dans le monde du tennis. C’est dans cette voie qu’elle aimerait mener son après-carrière.

Le moment était venu

Barty est claire ; elle n’a aucun regret. Elle a réalisé tous ses rêves les plus fous. Elle a toujours fait les choses en suivant son instinct. Comme se retirer pendant près de deux ans entre 2014 et 2016 pour aller jouer au cricket. En pleine ascension dans le monde du tennis, elle a décidé d’aller à contre-courant et de quitter pour mieux revenir. Elle identifie d’ailleurs ce moment comme étant le plus important et le plus significatif de sa carrière.

C’est à son retour que la grande joueuse qu’elle est devenue est née.

Pour prendre cette décision loin d’être banale qu’est d’annoncer sa retraite, l’Australienne a encore suivi ce qui semblait être la bonne chose à faire pour elle, sans trop se poser de questions.

« Je n’ai jamais eu rien à prouver à qui que ce soit. J’ai toujours fait les choses qui semblaient être bonnes pour moi. J’ai toujours cru au timing et le bon timing c’est maintenant pour faire un pas de côté et faire face à de nouveaux défis. »

Même si elle laisse un héritage un peu moins important qu’on aurait pu le croire en termes d’accomplissements, de trophées et de victoires, Barty veut qu’on se rappelle d’elle comme d’une joueuse honnête, terre à terre et qui a toujours voué un immense respect à l’égard du sport qui lui a permis de devenir la personne qu’elle est aujourd’hui.

« Je n’ai jamais essayé de me prendre pour quelqu’un que je ne suis pas. Chaque fois que j’ai été sur le terrain, j’ai été fidèle à moi-même, une joueuse honnête et fair-play. Peu importe le résultat, ma relation avec les joueuses n’a jamais été affectée. C’est quelque chose que mes parents m’ont inculqué quand j’étais très jeune ; d’être respectueuse et d’avoir le courage de jouer dans toutes les circonstances. Malgré le succès, je suis restée la même à l’extérieur du terrain. »

Cette attitude a d’ailleurs été saluée par les autres joueuses du circuit ainsi que par différents intervenants du monde du tennis depuis l’annonce. Les éloges fusent de toutes parts. Barty a fait l’unanimité et il s’agit probablement de son fait d’armes le plus considérable.

« J’ai été vraiment chanceuse de recevoir autant d’amour et de soutien. Je n’étais pas certaine de la manière dont la nouvelle allait être reçue, mais j’ai été subjuguée de voir à quel point les commentaires avaient été positifs et combien de personnes m’ont contactée. Ça fait chaud au cœur de voir qu’autant de mes compétitrices sur le circuit, avec qui j’ai bâti de très belles relations à travers les années, m’ont saluée. Elles vont certainement me manquer. »

Maintenant, plusieurs ont évoqué au cours des dernières heures que si Barty était revenue au jeu après une longue pause une première fois, elle pourrait très bien le refaire une seconde fois.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais je n’ai pas l’intention de revenir de sitôt », a-t-elle précisé.

Elle est extrêmement douée dans plusieurs disciplines et l’un de ses sports de prédilection est le golf. Après le tennis et le cricket, serait-elle tentée d’essayer de poursuivre une carrière sur les verts ?

« Vous aimeriez ça, hein ? ! On va attendre. Je vais continuer à pratiquer avant de commencer à penser à jouer sur le circuit professionnel ! »