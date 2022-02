Tournoi de Dubaï

Novak Djokovic « à son meilleur » pour son retour au jeu

(Dubaï) Le Serbe Novak Djokovic a affirmé dimanche que malgré son absence de quelques semaines et de sa détresse psychologique liée à sa détention et son expulsion d’Australie, il se sent « à son meilleur » niveau pour son retour sur les courts.