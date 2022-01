(Melbourne) Le Français Ugo Humbert, tête de série N.29, a été déclaré positif à la COVID-19 après sa défaite mardi face à Richard Gasquet, aux Internationaux d’Australie, et il ne doit pas être le seul joueur positif, selon l’Allemand Alexander Zverev.

Agence France-Presse

Humbert, 23 ans, battu mardi au premier tour par son compatriote Gasquet, a écrit mercredi sur son compte Instagram : « J’ai été déclaré positif après mon élimination hier et je vais rester à l’isolement pendant une semaine en Australie. Merci pour votre soutien et à bientôt ».

Tous les joueurs engagés à Melbourne doivent être vaccinés ou faire l’objet d’une exemption médicale. Ce sujet était au cœur de la saga déclenchée par le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui a quitté le pays dimanche, son visa ayant été annulé par le gouvernement.

Les taux d’infection sont repartis à la hausse en Australie depuis le mois de décembre, ce qui a incité le premier ministre à une sévérité maximum pour Djokovic, non vacciné et soi-disant testé positif le 16 décembre en Serbie.

Zverev, champion olympique à Tokyo cet été, a facilement disposé mercredi, au deuxième tour de l’Australien John Millman, puis il a déclaré qu’il restait prudent et limitait ses apparitions en public, pour éviter d’attraper le virus.

« Je pense qu’il y a plus de cas que l’an dernier, c’est aussi simple que ça », a aussi affirmé l’Allemand, en soulignant que les joueurs sont « autorisés à sortir pour dîner, à faire ce qu’[ils] veulent ». « Donc c’est normal qu’un plus grand nombre de gens l’attrapent ».

Selon Zverev, « un certain nombre de joueurs » sont déjà infectés. Et il ajoute : « Nous ne sommes pas testés, donc je pense que si on était testés [plus souvent], il y aurait probablement plus de cas positifs que maintenant ».