Gabriela Dabrowski (à gauche) et Rebecca Marino ont défait les Françaises Alizé Cornet et Clara Burrel lors de la phase de groupe des Finales de la Coupe Billie Jean King, lundi à Prague.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Le Canada accueillera la Lettonie en avril prochain à l’occasion de la rencontre de qualification en vue des Finales de la Coupe Billie Jean King de tennis féminin de 2022.

La Presse Canadienne

Tennis Canada en a fait l’annonce par voie de communiqué samedi matin à la suite du tirage officiel, effectué par la Fédération internationale de tennis avant la présentation de la finale de l’édition 2021 entre la Suisse et la Fédération russe de tennis (FRT).

La confrontation entre le Canada et la Lettonie se tiendra les 15 et 16 avril. Les choix de la surface et de la ville, ainsi que la composition des équipes, seront déterminés à une date ultérieure.

Il s’agira d’un premier duel entre les deux pays. Le Canada occupe présentement le 10e rang, alors que la Lettonie est 12e. Le gagnant de cette rencontre se qualifiera pour les Finales de 2022 prévues en novembre.

La dernière rencontre en sol canadien de la Coupe Billie Jean King — jadis nommée Fed Cup — remonte à 2018. Les représentantes du Canada avaient alors vaincu l’Ukraine.

Au cours des derniers jours, le Canada a participé à la phase de groupe des Finales de la Coupe Billie Jean King et présenté une fiche d’une victoire et d’une défaite.

Après avoir surpris la France, qui tentait de défendre le titre acquis en 2019, le Canada a baissé pavillon face à la Fédération russe de tennis (FRT) lors de son deuxième match et n’a pas réussi à se qualifier en vue des demi-finales.

Celles-ci étaient réservées aux pays ayant terminé en tête des quatre groupes, qui étaient composés de trois équipes chacun. Le Canada s’est classé deuxième du groupe A, derrière la FRT.

Les deux nations finalistes de 2021, soit la Fédération russe de tennis et la Suisse se qualifient automatiquement pour les Finales 2022 de la Coupe Billie Jean King.