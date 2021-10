(Indian Wells) Le Britannique Cameron Norrie et le Bulgare Grigor Dimitrov ont atteint les demi-finales du tournoi de tennis d’Indian Wells jeudi, mais ils y sont arrivés en empruntant des routes différentes.

La Presse Canadienne

Au lendemain d’une surprenante victoire contre Daniil Medvedev, favori du tournoi et deuxième joueur mondial, Dimitrov est de nouveau venu de l’arrière pour éliminer, cette fois-ci, le Polonais Hubert Hurkacz, huitième tête de série, 3-6, 6-4, 7-6 (2) en milieu de journée.

Après avoir concédé le premier point du bris d’égalité, Dimitrov, 23e tête de série, a gagné les quatre suivants et trois des quatre derniers.

Il a mis fin au duel après 2 h 37 d’action lorsqu’il a envoyé un revers aux pieds de Hurkacz, qui s’était approché au filet et qui a été incapable de réussir une demi-volée.

« Je n’étais clairement pas à mon mieux, mais j’ai toujours eu le sentiment que je pouvais réaliser des choses avec la balle même si j’étais fatigué », a déclaré Dimitrov.

« Ç’a vraiment fait une grande différence. »

Après avoir concédé la première manche en 38 minutes, Dimitrov a forcé la tenue d’un set décisif lorsqu’il a brisé le service de son rival lors du dixième jeu, pour boucler la deuxième manche en 51 minutes.

Dimitrov a pris l’avantage lors du troisième set avec un bris lors du sixième jeu, mais Hurkacz a ramené le duel à service égal avec un bris trois jeux plus tard.

Dimitrov a pu franchir les quarts de finale en dépit du fait que Hurkacz a réussi 14 as et n’a commis qu’une seule double faute.

PHOTO MARK J. TERRILL, AP Cameron Norrie

Toutefois, le Bulgare est parvenu à réaliser trois bris de service en quatre tentatives tout en sauvant six des neuf balles de bris qu’a provoquées Hurkacz.

En demi-finale, Dimitrov croisera le fer avec Norrie, qui a signé une victoire expéditive de 6-0, 6-2 contre l’Argentin Diego Schwartzman, en 73 minutes.

« De jouer comme je l’ai fait et d’exécuter (mes coups) comme je l’ai fait à l’occasion du plus gros match de ma carrière est ce qui me rend le plus heureux », a déclaré Norrie.

Schwartzman, 15e joueur mondial, n’a récolté que cinq points à son service lors de la première manche et s’est contenté d’un pourcentage de réussite de 32 % de ses premières balles lors de ce premier set.

À ce chapitre, Norrie, 26e au monde, a été à peine plus efficace, avec un taux de réussite de 47 % en premières balles lors de la première manche. Toutefois, il a gagné huit points sur une possibilité de neuf lorsqu’il a placé sa première balle en jeu.

Lors du deuxième set, Norrie a réalisé trois autres bris, lors des troisième, cinquième et septième jeux.

Norrie a mérité sa 45e victoire de l’année, un sommet personnel en carrière, contre 20 défaites, et il a atteint les demi-finales d’un tournoi Masters 1000 pour la première fois de sa carrière.

La semaine prochaine, il deviendra le Britannique le mieux classé dans l’ATP.

« Ç’a n’a jamais été l’un de mes objectifs, mais c’est certainement un beau boni d’être le numéro un parmi les Britanniques. Je veux continuer de pousser. Il y a bien des choses que je veux améliorer. »

Les deux autres matchs de quarts de finale du simple masculin auront lieu vendredi. L’un d’eux verra le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième joueur mondial, se mesurer au Géorgien Nikoloz Basilashvili, classé 36e. L’autre duel mettra aux prises l’Allemand Alexander Zverev, quatrième joueur mondial, et l’Américain Taylor Fritz, classé 39e.

Avec la contribution de Beth Harris, de l’Associated Press