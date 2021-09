(New York) Si Novak Djokovic devient le premier tennisman à compléter un Grand Chelem au cours de la même saison depuis 1969 — il ne lui manque plus qu’une seule victoire, puisqu’il est en finale des Internationaux des États-Unis —, un moment déterminant reviendra à la mémoire de tous, y compris du Serbe.

Howard Fendrich La Presse Canadienne

Celui-ci s’est produit à la fin du troisième set d’une éventuelle victoire de 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 contre le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo, Alexander Zverev, en demi-finales du tournoi new-yorkais vendredi soir. Ce triomphe lui permettait alors de porter sa fiche à 27-0 cette saison en Grand Chelem.

S’il parvient à vaincre le deuxième joueur mondial Daniil Medvedev en finale dimanche, alors Djokovic établirait deux nouvelles marques significatives. Il ajouterait d’abord le titre des Internationaux des États-Unis de 2021 à ceux des Internationaux d’Australie en février, des Internationaux de France en juin et de Wimbledon en juillet. De plus, le tennisman âgé de 34 ans obtiendrait son 21e titre majeur en carrière, surpassant du même coup la marque qu’il partage jusqu’ici avec le Suisse Roger Federer et l’Espagnol Rafael Nadal.

« Il ne reste qu’un match… Je donnerai tout ce que j’ai, a déclaré le Djoker, en ouvrant les bras lors d’un entretien d’après-match. Je vais y consacrer tout mon cœur, ma tête, mon énergie et mon âme dans ce match-là. Je vais aborder ce match-là comme s’il s’agissait du dernier de ma carrière. »

Djokovic, qui a passé plus de semaines au premier rang du classement mondial de l’ATP que quiconque dans l’histoire, a identifié ce qu’il doit faire pour sortir vainqueur de ce duel, et jusqu’ici il applique son plan de match à la perfection. Lors de ses quatre derniers affrontements — et 10 au total des quatre tournois majeurs cette saison —, il a tiré de l’arrière par une manche avant de l’emporter.

Il a égalé Federer en obtenant son billet pour une 31e finale de Grand Chelem en carrière. De plus, Djokovic participera à son neuvième match de championnat à New York — un record —, et il a obtenu trois titres à Flushing Meadows.

Pour sa part, Medvedev disputera sa troisième finale en Grand Chelem. Le Russe âgé de 25 ans, qui a évincé le Québécois Félix Auger-Aliassime 6-4, 7-5, 6-2 en demi-finale vendredi, a plié l’échine devant Djokovic en finale des Internationaux d’Australie plus tôt cette saison, et devant Nadal en finale des Internationaux des États-Unis en 2019.

« Plus tu perds, plus tu veux l’emporter. Et plus tu veux l’emporter, plus tes chances augmentent, a expliqué Medvedev, qui n’a perdu qu’une seule manche au cours des deux dernières semaines à New York. J’ai perdu deux finales. Je veux gagner ma troisième. »

Djokovic tente de devenir le premier tennisman à gagner les quatre tournois majeurs au cours d’une même campagne, un exploit qui n’a pas été accompli depuis Rod Laver il y a 52 ans. Laver avait réédité l’exploit en 1962, et Don Budge l’avait précédé, en 1938.

Trois dames ont complété un véritable Grand Chelem, et la plus récente fut l’Allemande Steffi Graf en 1988. L’Américaine Serena Williams est passée bien près en 2015, mais sa tentative a échoué à la suite de sa défaite contre l’Italienne Roberta Vinci en demi-finale des Internationaux des États-Unis.

« Je vais vider mon réservoir pour gagner ce match. Je me concentre sur ma récupération, et les derniers ajustements à apporter, en vue du match de dimanche, a dit Djokovic. Je ne perdrai pas de temps, ni d’énergie, avec des distractions qui pourraient m’empêcher de jouer à mon plein potentiel [dimanche]. »