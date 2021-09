(New York) Novak Djokovic a obtenu son billet pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis et il n’est plus qu’à trois victoires d’écrire une page d’histoire du tennis masculin.

Brian Mahoney La Presse Canadienne

Djokovic a élevé son jeu d’un cran après le premier set et il a vaincu l’Américain Jenson Brooksby 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, lundi, pour garder ses espoirs de devenir le premier homme depuis 1969 à gagner tous les tournois du Grand Chelem au cours d’une même année.

Favori du tournoi, Djokovic tente également d’établir un record avec 21 titres en Grand Chelem en simple masculin. Il partage actuellement le record avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Cette quête du record a pris un autre tournant lorsque Brooksby, âgé de seulement 20 ans, a brisé le service du Serbe à deux reprises pour enlever la première manche en 29 petites minutes.

Djokovic a bien amorcé le deuxième set, mais il a été brisé après un jeu au service de 24 points. Il a toutefois joué le même tour à Brooksby dès la partie suivante, prenant les devants 4-2 et gagnant éventuellement la deuxième manche en 68 minutes.

À partir de ce moment, Brooksby a semblé manquer de jambes et il a rarement bousculé Djokovic, qui montrait un dossier de 10-0 contre des Américains à Flushing Meadows.

En quarts de finale, Djokovic aura sur sa route l’Italien Matteo Berrettini (no 6), qui a mis fin au parcours de rêve du qualifié allemand Oscar Otte en quatre manches de 6-4, 3-6, 6-3, 6-2.

Berrettini et Djokovic ont croisé le fer en finale du tournoi de Wimbledon, en juillet.

Champions olympiques, Alexander Zverev et Belinda Bencic veulent un trophée pour accompagner la médaille d’or qu’ils ont remportée aux Jeux de Tokyo.

Zverev et Bencic ont atteint les quarts de finale à New York et ils ont fait un pas de plus vers leur premier titre en tournois du Grand Chelem.

Zverev a battu Jannik Sinner 6-4, 6-4, 7-6 (7) pour signer une 15e victoire consécutive. Il a lancé cette séquence au Japon. L’Allemand l’a poursuivie à Cincinnati avant de remporter ses quatre premiers matchs à Flushing Meadows, où il a été finaliste l’an dernier.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Alexander Zverev

Je suis heureux de mon jeu et de la façon dont se déroulent les choses depuis quelques mois. Les prochains matchs ne seront assurément pas plus faciles. Alexander Zverev

La série de victoires de Zverev en comprend une face à Djokovic, en demi-finales à Tokyo.

La quatrième tête de série a déclaré que sa médaille d’or se trouvait avec lui à New York, une façon pour lui de se remémorer du dernier mois. La confiance acquise en remportant cette médaille lui a permis de remporter quelques matchs serrés ou de venir de l’arrière dans certains autres.

Zverev se mesurera maintenant au Sud-Africain Lloyd Harris, qui a poursuivi sa route inattendue à Flushing Meadows.

Harris, qui a éliminé le Canadien Denis Shapovalov au troisième tour, a disposé de l’Américain Reilly Opelka (no 22) en quatre manches de 6-7 (6), 6-4, 6-1, 6-3.

Bencic a aussi obtenu son meilleur résultat en tournois majeurs aux Internationaux des États-Unis, où elle a atteint le carré d’as en 2019. La Suissesse de 24 ans a montré la sortie à la championne des Internationaux de France 2020, Iga Swiatek, 7-6 (12), 6-3.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Belinda Bencic

Tête de série no 11, Bencic a dit du premier set qu’il avait été si serré que le bris d’égalité s’était peut-être joué sur un coup de chance. Mais la chance n’explique pas ses résultats à New York, où elle a atteint les quarts de finale dans trois de ses six dernières participations.

Bencic en découdra maintenant avec la Britannique de 18 ans Emma Raducanu, qui a défait l’Américaine Shelby Rogers 6-2, 6-1.

Raducanu avait atteint le quatrième tour à Wimbledon et elle s’est rendue plus loin lors du dernier tournoi majeur de la saison. Elle est la troisième qualifiée depuis 1968 à accéder aux quarts de finale à New York après Barbara Gerken, en 1981, et Kaia Kanepi, en 2017.

« Belinda est une très bonne joueuse alors je devrais être à mon mieux mercredi », a observé Raducanu.

Rogers avait surpris la favorite Ashleigh Barty au troisième tour. L’Américaine a pris les devants 2-0 avant de voir Raducanu gagner les 11 jeux suivants.

En soirée, la Tchèque Karolina Pliskova (no 4) a eu raison de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 14) en deux sets de 7-5, 6-4.

Pliskova attend maintenant la gagnante du duel opposant la Canadienne Bianca Andreescu (no 6) à la Grecque Maria Sakkari (no 17).