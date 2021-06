(Paris) La joueuse de tennis russe interpellée jeudi dans une enquête sur des soupçons de paris truqués lors d’un match en double de l’édition 2020 de Roland-Garros a été remise en liberté vendredi en fin de journée sans poursuite à ce stade, a indiqué le parquet de Paris.

Agence France-Presse

Yana Sizikova, 26 ans, 101e joueuse mondiale au classement WTA en double, avait été placée en garde à vue jeudi soir à l’issue d’un match du tournoi, dans le cadre de l’enquête ouverte le 1er octobre dernier pour « corruption sportive » et « escroquerie en bande organisée » et confiée au Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire, avait précisé plus tôt dans la journée le parquet, confirmant une information du Parisien.