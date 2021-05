(Montréal) Hatem McDadi aura de bien grands souliers à chausser puisqu’il succédera à Louis Borfiga à la tête de Tennis Canada, a annoncé l’organisation lundi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Le vœu de Borfiga a donc été exaucé par le conseil d’administration de Tennis Canada, puisque McDadi faisait déjà partie de sa structure et qu’il connaît bien les rouages de l’organisation.

Lors de l’annonce de sa retraite en février dernier, Borfiga avait indiqué que « dans mon équipe, il y a des gens de grande valeur qui sont capables de prendre la suite. »

Sous la gouverne de Borfiga, le Canada a notamment obtenu le premier titre en Grand Chelem de son histoire en simple, lors du triomphe de Bianca Andreescu aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Par ailleurs, la fédération nationale de tennis a annoncé que les entraîneurs Guillaume Marx et Sylvain Bruneau avaient été nommés respectivement chef de la performance et chef du tennis féminin professionnel et de transition.

Bruneau n’était toutefois pas disponible lundi pour discuter de sa promotion, puisqu’il se trouve en Europe et s’affaire présentement à préparer Andreescu en vue des Internationaux de France.

D’autre part, deux nouveaux postes stratégiques seront pourvus d’ici quelques semaines : celui de chef du développement des 15 ans et moins ainsi que celui de chef de la science et de la médecine du sport.

Du pain sur la planche

McDadi aura toute une tâche à relever, puisque le département de la haute performance de Tennis Canada a souffert au cours des derniers mois.

L’annulation des deux volets de la Coupe Rogers et de tous les tournois de moindre envergure ont privé la fédération d’importantes sources de revenus, entraînant des coupes massives dans plusieurs programmes.

De plus, l’édition 2021 de l’Omnium Banque Nationale demeure incertaine en raison de la pandémie de coronavirus.

À ce sujet, le responsable des communications chez Tennis Canada Marc-Antoine Farly n’a pu offrir davantage de détails sur la tenue de l’évènement, se limitant à dire « que Tennis Canada continue de discuter avec les responsables de la Santé publique ». Il a ajouté qu’une « décision sera prise à ce sujet à l’approche du tournoi ».