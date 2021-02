(Melbourne) La première victoire de Jessica Pegula contre une adversaire du top-10 a permis à l’Américaine de 25 ans d’atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour une première fois en carrière.

Associated Press

Pegula, classée 61e, a tenu le coup pour vaincre l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série, en trois manches de 6-4, 3-6, 6-3, lundi, aux Internationaux d’Australie.

Pegula connaît une très belle séquence. Elle a signé quatre victoires à Melbourne Park la semaine dernière, dont une contre Victoria Azarenka et Sam Stosur, d’anciennes championnes en tournoi majeur.

Pegula, qui n’avait gagné que trois matchs en carrière en tournoi du Grand Chelem, a amorcé la journée avec une fiche de 0-6 contre des joueuses du top-10.

Sous un ciel bleu et devant des gradins vides pour une troisième journée consécutive, Pegula a dicté les échanges à partir de la ligne de fond.

En début de match, Pegula a bousculé Svitolina, qui a défait l’Américaine Coco Gauff au deuxième tour, et elle a enlevé la première manche.

En avance 1-0 au deuxième set, Pegula n’avait toujours pas été brisée, mais c’est à ce moment que Svitolina s’est imposée. L’Ukrainienne a brisé sa rivale deux fois de suite et a pris les devants 4-1 avant de forcer la tenue d’une manche ultime.

Comme si elle pouvait appuyer sur un interrupteur, Pegula a retrouvé son jeu plus agressif et elle s’est donné une avance de 4-1. Elle a été brisée à la septième partie, mais elle a rendu la politesse à Svitolina avant d’obtenir la plus importante victoire de sa carrière.

Pegula en découdra maintenant avec l’Américaine Jennifer Brady (no 22), qui a vaincu la Croate Donna Vekic (no 28) en deux manches de 6-1, 7-5.

« C’est une belle opportunité pour nous deux, a dit Pegula. Je suis simplement heureuse d’être ici. Jennifer joue du bon tennis et elle s’est établie comme une des meilleures joueuses. »

Brady est passée à travers deux semaines d’isolement strictes à son arrivée à Melbourne, le mois dernier, parce qu’il y a eu un test de dépistage positif à la COVID-19 à bord de son vol. Elle ne pouvait pas quitter sa chambre d’hôtel pendant cette période.

Brady a toutefois offert du jeu de qualité et elle a réussi neuf as pour aider sa cause. Elle s’est arrêtée en demi-finales lors des Internationaux des États-Unis, l’an dernier.

Vekic était aux prises avec un genou droit endolori et qui a dû être entouré de bandages au deuxième set. La Croate a offert un bris à Brady en raison d’une double faute, à 5-5, et l’Américaine en a profité.

Plus tard dans la journée, la favorite du tournoi, Ashleigh Barty, se mesurera à Shelby Rogers alors qu’Elise Mertens (no 18) croisera le fer avec Karolina Muchova.

Chez les hommes, le Russe Daniil Medvedev a ajouté les Internationaux d’Australie à la liste de tournois majeurs au cours desquels il est passé en quarts de finale.

Quatrième tête de série, Medvedev n’a eu besoin que de 89 minutes pour montrer la porte de sortie à l’Américain Mackenzie McDonald, triomphant en trois manches de 6-4, 6-2, 6-3.

Medvedev a été le finaliste aux Internationaux des États-Unis, en 2019, et il a atteint les demi-finales à Flushing Meadows, l’an dernier.

Le Russe s’était incliné au quatrième tour à Melbourne Park au cours des deux dernières années, mais en réussissant 29 coups gagnants et en ne commettant que 15 fautes directes, il a continué sa progression dans ce tournoi.

Medvedev aura maintenant rendez-vous avec son compatriote Andrey Rublev ou le Norvégien Casper Ruud.

Plus tard lundi, l’Espagnol Rafael Nadal, gagnant de 20 titres du Grand Chelem, disputera la victoire à Fabio Fognini (no 16).