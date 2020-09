(Rome) Moins de deux semaines après avoir été disqualifié des Internationaux de tennis des États-Unis, Novak Djokovic a de nouveau perdu son sang-froid à mi-chemin du match qu’il a remporté 6-3, 4-6, 6-3 contre l’Allemand Dominik Köpfer en quarts de finale du Masters de Rome, samedi.

Andrew Dampf

Associated Press

Après avoir été brisé à zéro pour créer l’égalité 3-3 en deuxième manche, le Serbe a fracassé sa raquette contre la terre battue.

Puis, alors qu’il tenait un bout du cadre de sa raquette retenu par quelques cordes, Djokovic s’est dirigé vers sa chaise pour en récupérer une nouvelle. C’est alors qu’il a reçu un avertissement de l’arbitre en chef.

PHOTO CLIVE BRUNSKILL, REUTERS

Pour sa part, Köpfer, 97e joueur mondial, a émis de nombreux cris de frustration pendant son match, et son attitude lui a également voulu un avertissement de l’arbitre au début de la troisième manche.

Djokovic, qui convoite un cinquième titre en carrière à Rome, affrontera en demi-finale Casper Ruud, qui a évincé le favori local, Matteo Berrettini, en trois manches de 4-6, 6-3, 7-6 (5) au bout de deux heures et 57 minutes de jeu.

Halep qualifiée pour les demi-finales

Plus tôt samedi, la favorite Simona Halep est devenue la première joueuse à atteindre le carré d’as du côté féminin, lorsque la Kazakhe Yulia Putintseva a dû abandonner à mi-chemin de leur duel en raison d’une blessure au bas du dos.

PHOTO REUTERS Halep aligne ainsi sans forcer sa 12e victoire consécutive, une série qui avait débuté avant l’interruption des compétitions pour cause de coronavirus.

Halep menait 6-2, 2-0 lorsque Putintseva a décidé qu’elle souffrait trop pour poursuivre la rencontre — elle avait déjà demandé l’intervention d’une thérapeute sur le terrain entre les manches.

Putintseva, 30e joueuse mondiale, venait de disputer deux matchs de trois manches très corsés, pour vaincre la huitième tête de série Petra Martic ainsi que la 10e, Elena Rybakina.

Avant son match contre Halep, elle avait déjà passé sept heures et 22 minutes sur la terre battue romaine — bien plus que la Roumaine, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour et qui a gagné ses deux matchs suivants en manches consécutifs.

Putintseva avait atteint les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis, tandis que Halep avait pris la décision de ne pas se rendre à New York à cause des craintes associées à la pandémie de coronavirus.

Halep a porté sa fiche à 8-0 depuis la relance du tennis, et à 12-0 si on remonte jusqu’à février.

Halep, qui s’est inclinée lors de deux finales consécutives à Rome devant Elina Svitolina en 2017 et 2018, devra maintenant évincer l’Espagnole Garbine Muguruza, qui a battu Victoria Azarenka, afin d’accéder à la finale.

Un peu plus tard aujourd’hui, l’Espagnol Rafael Nadal et le Canadien Denis Shapovalov disputeront leurs quarts de finale.

Nadal tentera de porter sa fiche en carrière contre l’Argentin Diego Schwartzman à 10-0, tandis que Shapovalov se frottera au Bulgare Grigor Dimitrov.

Le tournoi, qui se déroule à huis clos, a été reporté de son créneau habituel en mai en raison de la pandémie. Cependant, le ministre des Sports italien a mentionné vendredi que 1000 spectateurs auront accès aux gradins pour les demi-finales et les finales.