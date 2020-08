(New York) Belinda Bencic est la plus récente tête d’affiche du tennis féminin à se retirer des Internationaux des États-Unis, ce qui signifie que trois des quatre joueuses qui avaient participé aux demi-finales l’an dernier seront absentes.

Associated Press

Bencic a écrit sur les réseaux sociaux samedi qu’elle « a pris la décision difficile de sauter la portion américaine du calendrier à New York et qu’elle reprendra ses activités sur le circuit à Rome le mois prochain ».

L’Omnium d’Italie, un tournoi préparatoire sur terre battue en vue des Internationaux de France, commencera le 14 septembre, soit le lendemain de la conclusion des Internationaux des États-Unis.

Bencic, une Suissesse âgée de 23 ans, occupe présentement le huitième rang mondial. En date d’aujourd’hui, cinq des huit premières joueuses ont annoncé qu’elles s’absenteront de Flushing Meadows en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce groupe comprend la favorite Ashleigh Barty, Elina Svitolina (no 5), Bianca Andreescu (no 6) — la championne en titre — et Kiki Bertens (no 7).