(Lexington) L’Américaine Shelby Rogers a défait la Lavalloise Leylah Annie Fernandez 6-2 et 7-5 au deuxième tour de l’Omnium Top Seed, jeudi.

Associated Press

La Québécoise de 17 ans est classée 120e au monde.

Shelby, 116e, a eu le dessus en une heure et 39 minutes.

Fernandez a nui à sa propre cause en commettant six doubles fautes. Cela a aidé sa rivale à obtenir cinq bris, trois de plus que la Canadienne.

Rogers sera confrontée à la favorite Serena Williams, victorieuse devant sa sœur Venus, 3-6, 6-3 et 6-4. Cette dernière a fait 11 doubles fautes.

C’était leur 31e affrontement ; Serena s’est imposée 19 fois.

Il s’agit du premier tournoi en sol américain depuis la relance de la WTA. Il n’y pas de spectateurs.

« Assurément plus relaxe que le court central à Wimbledon ou Flushing Meadows, a dit Serena. Mais on ne parle pas non plus d’une ambiance de terrains d’entraînement, quand même. »