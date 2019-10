(Bâle) Roger Federer a remporté pour la dixième fois de sa carrière le tournoi de Bâle, dans sa ville natale, en battant le jeune Australien Alex de Minaur (28e) en deux sets 6-2, 6-2 dimanche.

Agence France-Presse

À 38 ans, Federer s’offre ainsi un 103e trophée, son quatrième de la saison après Dubaï, Miami et Halle, et n’est plus qu’à six unités du record de titres détenu par l’Américain Jimmy Connors (109).