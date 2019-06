Wimbledon : à qui le tour chez les dames ?

Avec une nouvelle numéro un mondiale, une génération de jeunes championnes qui cognent déjà à la porte en Grand Chelem, des joueuses plus expérimentées qui peuvent hausser leur niveau dans les grands rendez-vous, le tournoi féminin est très ouvert cette année à Wimbledon. Et même si elle n'a joué que cinq tournois cette saison, Serena Williams ne peut être négligée sur une surface qui convient parfaitement à son jeu. Une bonne vingtaine de joueuses, peut-être même davantage, ont leurs chances cette année sur le gazon londonien. En voici quelques-unes.

26 ans

1re mondiale

1 titre majeur

Championne de Roland-Garros, la sympathique Australienne n'en finit plus d'étonner cette saison et, à moins que la fatigue s'en mêle, on voit mal pourquoi elle ne le ferait pas encore à Wimbledon. Son jeu très dynamique et ses qualités en défense lui permettent de contrer des adversaires plus puissantes. Et elle vient de s'imposer à Birmingham sur le gazon.

Serena Williams