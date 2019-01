Federer sait être matinal, Nadal ne s'attarde pas

Le plus souvent abonné aux sessions nocturnes, Roger Federer, double tenant du titre, a su se montrer plus matinal au deuxième tour des Internationaux d'Australie, mercredi à Melbourne. Rafael Nadal ne s'est pas attardé en soirée.

Federer version jour

Programmé en troisième match au Rod Laver Arena, le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem a joué sous un ciel couvert, qui a même laissé échapper quelques gouttes de pluie, sous une température adoucie par du vent et clémente pour l'été australien (moins de 25 degrés).

C'est plutôt son adversaire Daniel Evans qui lui a donné un peu chaud: le Britannique issu des qualifications l'a contraint à disputer deux jeux décisifs dans les deux premiers sets. Dans le premier, il a même mené 5 points à 3 avant de payer deux volées coupables. Puis il a poussé le double tenant du trophée dans le second in extremis, en égalisant à 5 jeux partout après avoir été brisé d'entrée. L'ex-numéro 1 mondial aujourd'hui 3e a néanmoins bouclé la partie en trois sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 6-3 après un peu plus de 2 h 30 min.

En quête à 37 ans d'un centième titre, Federer sera opposé au jeune Américain Taylor Fritz (50e) au troisième tour.