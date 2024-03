PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, ASSOCIATED PRESS

(Audenarde) Le champion du monde Mathieu van der Poel a été intouchable dans des conditions difficiles et pluvieuses, dimanche, alors que le Néerlandais a remporté une troisième victoire au Tour des Flandres, une des courses d’une journée les plus ardues.

Associated Press

Elisa Longo Borghini a triomphé chez les dames, signant une deuxième victoire à cet évènement, après 2015. Elle s’est imposée au sprint, devant Kasia Niewiadoma et Shirin van Anrooij.

En l’absence de plusieurs rivaux, Van der Poel était dès le départ favori. Il a répondu aux attentes avec style, avec une attaque à longue distance dans une montée brutale.

Le Tour des Flandres est l’un des « monuments » du cyclisme – les cinq épreuves d’une journée les plus prestigieuses-avec Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Giro di Lombardia.

Organisée pour la première fois en 1913, la course comporte plusieurs montées courtes mais éprouvantes. Il s’agit d’une des deux classiques avec des sections pavées, avec Paris-Roubaix.

Van der Poel a attaqué parmi un groupe de prétendants dans l’ascension du Koppenberg, avec environ 45 km à parcourir.

Ivan Garcia Cortina, seul échappé, a connu un problème mécanique et s’est fait avaler sur les pavés rendus glissants par la pluie. La plupart des coureurs ont dû gravir la montée à pied tandis que Van der Poel, fermement en selle, a utilisé son immense puissance pour atteindre le sommet de la colline en premier, avant de dominer le peloton.

Encouragé par des milliers de fans bruyants bordant les routes, Van der Poel n’a pas regardé en arrière et s’est doté d’un énorme coussin, tout en poursuivant son incroyable effort en solo dans les ascensions restantes.

Van der Poel a égalé le record de trois victoires au Tour des Flandres, partagé avec Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara.

Luca Mozzato a été le meilleur des poursuivants pour décrocher la deuxième place, devant Nils Politt.

Le champion en titre Tadej Pogacar a délaissé la course cette année, se concentrant sur sa préparation pour Liège-Bastogne-Liège le 21 avril et le Giro d’Italia, en mai.

« Je suis plus mature »

L’Italienne Elisa Longo Borghini a remporté le Tour des Flandres femmes dimanche sous la pluie à Audenarde, neuf ans après sa première victoire dans le Ronde.

PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ, AGENCE FRANCE-PRESSE Elisa Longo Borghini

Déjà sacrée en 2015, l’Italienne de 32 ans, courant pour l’équipe Lidl-Trek, a battu au sprint la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et sa coéquipière néerlandaise Shirin van Anrooij.

« Cette victoire est très différente de celle d’il y a neuf ans. Je suis plus mature, j’étais encore une enfant à l’époque. Là, je vais savourer bien plus. Le Tour des Flandres compte beaucoup à mes yeux », a réagi la championne d’Italie.

« Faire première et troisième dans une course comme celle-là est une grande performance pour l’équipe. Je n’aime pas la pluie mais il faut croire qu’elle me réussit bien », a-t-elle ajouté.

Comme chez les hommes, la course s’est jouée en grande partie sur les pavés détrempées du Koppenberg où plusieurs favorites ont glissé et ont dû mettre pied à terre.

Dont la championne du monde belge Lotte Kopecky, qui visait une troisième victoire consécutive dans le « Ronde » mais qui n’a finalement terminé qu’à la cinquième place, à neuf secondes de Borghini, juste derrière la légende néerlandaise Marianne Vos.

Avec les informations de l’Agence France-Presse