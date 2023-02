Le pilote québécois Lance Stroll a été victime d’un accident alors qu’il était à l’entraînement en Espagne, et en conséquence il ratera les essais hivernaux de Formule 1, a annoncé son équipe, Aston Martin, par voie de communiqué lundi matin.

La Presse Canadienne

Stroll, qui est originaire de Mont-Tremblant, « a été impliqué dans un accident mineur lors duquel il a subi des blessures qui l’empêcheront de prendre part aux essais préparatoires au Bahreïn », pouvait-on lire dans le document.

Les essais hivernaux auront lieu du 23 au 25 février au circuit international de Sakhir, au Bahreïn.

« J’ai subi un malheureux accident alors que je m’entraînais sur mon vélo en préparation de la saison. Je suis déterminé à reprendre le volant et j’ai hâte au début de la saison. Je veux être de retour sur pied le plus rapidement possible », a déclaré Stroll.

Aston Martin a indiqué que le pilote âgé de 24 ans s’attend à ne conserver aucune séquelle de l’incident.

« Son retour au volant sera réévalué au quotidien et l’équipe émettra une mise à jour de son état de santé avant le Grand Prix du Bahreïn », a-t-on précisé, en référence à la première course de la saison qui se déroulera le 5 mars.

Stroll a terminé au 15e rang du championnat des pilotes la saison dernière.