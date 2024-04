Yves Boisvert, chroniqueur et correspondant à Washington, et Richard Hétu, correspondant à New York, invitent notre communauté de donateurs à une rencontre numérique exclusive le mercredi 8 mai à midi ! Ensemble, ils prendront part à une discussion sur la couverture des élections américaines de 2024 animée par la chroniqueuse Laura-Julie Perreault et nous amèneront dans les coulisses de leur quotidien au cœur des États-Unis.

Établi à Washington depuis maintenant quelques semaines, Yves Boisvert fera notamment part de ses premières impressions dans la capitale américaine alors que cette campagne historique fait déjà couler beaucoup d’encre. En compagnie de Richard Hétu, ils feront le point sur la situation actuelle du pays et révéleront des anecdotes inédites de leur expérience sur le terrain, où ils vont à la rencontre des Américains.

À quoi ressemble le quotidien d’un correspondant aux États-Unis ? Comment se prépare-t-on pour une couverture d’une telle envergure ? Quels seront les principaux enjeux analysés tout au long de cette campagne électorale ? Pourquoi est-ce important d’être sur place pour couvrir les évènements ? Quelles sont leurs prédictions en vue du 5 novembre prochain ? Nos deux experts auront l’occasion de vous éclairer sur le sujet et de vous en dévoiler davantage sur la couverture américaine à La Presse.

Yves Boisvert est titulaire d’un baccalauréat en droit (Université de Montréal) et d’un certificat du département d’études françaises, en études théâtrales (Université de Montréal). Stagiaire à La Presse en 1988, il a été embauché cet été-là. Il a ensuite été chroniqueur d’échecs et journaliste aux informations générales. Il a également été chroniqueur judiciaire pendant 10 ans et continue de porter une attention particulière à ces enjeux. Au fil des ans, il a couvert de nombreuses campagnes électorales et courses au leadership, tant aux États-Unis qu’au Canada. Il est chroniqueur à La Presse depuis 2000.

Richard Hétu est le correspondant de La Presse à New York depuis 1994. Il est également l’auteur de deux romans, Rendez-vous à l’Étoile (VLB éditeur, 2006) et La route de l’Ouest (VLB éditeur, 2002), ainsi que de plusieurs essais sur les États-Unis, dont Sexe, fric et vote : les clés de la Maison-Blanche (Les Éditions La Presse, 2012), Madame America : 100 clés pour comprendre Hillary Clinton (Les Éditions La Presse, 2016) et Mes 25 ans aux USA : et puis Trump a été élu (Les Éditions La Presse, 2017). Il vit à Manhattan avec sa famille.

Diplômée de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Laura-Julie Perreault a travaillé au quotidien Le Soleil, au bureau moscovite de CNN et au bureau londonien de Gemini News Service avant de rejoindre l’équipe de La Presse en 2002. Elle est chroniqueuse aux affaires internationales depuis septembre 2021. Précédemment, elle a été éditorialiste et a couvert la politique internationale pendant 12 ans, signant de grands reportages dans plus de 40 pays. Son travail à l’étranger lui a valu plusieurs prix, dont un au Concours canadien de journalisme. En 2013-2014, elle a été boursière (fellow) de la fondation Nieman pour le journalisme à l’Université Harvard. Elle a cofondé le Fonds québécois en journalisme international et coanime l’émission balado Sans escale. Pendant sept ans, elle a enseigné le journalisme international à l’Université de Montréal.

