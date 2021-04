la presse



Pourquoi devons-nous faire cette mise à jour?

Depuis plusieurs années, La Presse déploie tous les efforts pour maintenir la qualité de son produit La Presse+ au plus grand nombre de lecteurs possible. L’iPad 2 a été lancé il y a plus de 10 ans, soit en mars 2011, l’iPad 3 et l’iPad mini (première génération) ont été lancés l’année suivante en 2012. Comme le système d’exploitation de ces tablettes est limité à iOS 9, nombreux sont les développeurs d’applications comme La Presse à ne plus être en mesure de supporter cette version du système d’exploitation d’Apple.

Cette situation hors de notre contrôle affecte malheureusement l’expérience de lecture et le lancement de nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des lecteurs de La Presse+.

La durée de vie d’un système d’exploitation est limitée, comme tout autre appareil électronique. Comme il nous arrive de devoir changer d’ordinateur ou encore de micro-ondes au bout de quelques années.

À qui s’adresse ce message?

Ce message s’adresse à tous les utilisateurs d’une tablette iPad 2, iPad 3 et iPad mini de première génération.

Comment connaître le modèle de ma tablette?

- Rendez-vous dans les « Réglages » de votre tablette;

- Appuyez sur « Général » dans le menu de gauche;

- Appuyez sur « Informations »;

- Vous verrez le modèle à la droite du champ « Nom du modèle ».

Quelles options sont offertes pour consulter La Presse+ si je ne peux me procurer une tablette plus récente?

Nous sommes désolés que vous ne puissiez vous procurer une tablette plus récente. Sachez que tous les contenus rédactionnels de La Presse sont accessibles sur notre site à l’aide du navigateur web de votre tablette (exemple : Safari) et sur notre application mobile pour téléphones.

Vous pourrez continuer de consulter les textes de nos chroniqueurs, éditorialistes et collaborateurs, ainsi que les dossiers de fond et les enquêtes. Visitez notre site web dès maintenant.

Vous pouvez également télécharger l’application mobile sur votre téléphone à partir de l’App Store ou de Google Play Store.

Peut-on obtenir les avis de décès sur le site web ou l’application mobile?

Les avis de décès peuvent être également consultés sur le site web de La Presse. Ils ne sont pas affichés dans l’application mobile.

Peut-on obtenir les mots croisés et les sudokus sur le site web ou l’application mobile?

Non, les jeux ne sont pas offerts sur le site web et l'application mobile de La Presse. Nous vous invitons à faire une recherche sur le web afin de trouver d’autres jeux.

Peut-on obtenir les données boursières (exemple LP Québec 30) sur le site web ou l’application mobile?

Non, ces données sont uniquement présentées dans La Presse+.

Peut-on obtenir les opinions des lecteurs sur le site web ou l’application mobile?

Une sélection des textes d’opinion des lecteurs est publiée dans la section Débats sur le site web et dans l’application mobile.

Peut-on obtenir les graphiques COVID-19 sur le site web ou l’application mobile?

Oui, à partir de l’accueil du site ou directement ici et aussi dans l’application mobile.

Peut-on obtenir les statistiques sportives sur le site web ou l’application mobile?

Oui, dans la section Sports du site web, puis sous les Chiffres du sport. Ils ne sont pas affichés dans l’application mobile.

Peut-on sauvegarder des articles sur le site web ou l’application mobile?

Il n’est pas possible de sauvegarder des articles sur le site web, mais vous pouvez utiliser les fonctionnalités de votre tablette ou votre ordinateur, telles que les « Favoris » pour sauvegarder un article à partir du navigateur web. Il est par ailleurs possible de sauvegarder un article en utilisant l’application mobile sur votre téléphone.

Peut-on consulter les Hors-séries (ex. magazine du Canadien, SUITE, Paris Match, Habitat, 46/64, L’Itinéraire) sur le site web ou l’application mobile?

Non, seuls les contenus rédactionnels de La Presse sont accessibles sur notre site à l’aide du navigateur web de votre tablette (exemple : Safari) et sur notre application mobile pour téléphones. Certains contenus promotionnels peuvent être publiés dans la section XTRA.

Quels sont les avantages à consulter le site web par rapport à La Presse+?

L’expérience d’utilisation est différente. Le site web peut être consulté de haut en bas. Les principales manchettes sont présentées sur l’accueil. Vous pouvez ensuite consulter les différentes sections (International, Affaires, Arts, Sports, Maison, etc.).

Un moteur de recherche vous permet de chercher l’article que vous souhaitez consulter.

Le site web et l’application mobile sont dynamiques.

Les articles sont mis en ligne plusieurs fois par heure, en fonction de l’actualité. De ce fait, l’équipe de la rédaction fait plusieurs mises à jour durant la journée.

Est-ce que les tablettes Android sont touchées par cet avis?

Non, cet avis concerne que les tablettes iPad 2, iPad 3 et iPad mini (première génération). Cependant, à partir du 17 mai 2021, La Presse+ sera disponible que sur les tablettes Android ayant une version du système d’exploitation supérieur à 5.0.